Volley, Serie B1 – Sconfitta 3-0 contro le prime della classe per la Vap

Le ragazze Vivi Energia VAP si presentano al primo appuntamento del 2024 in una condizione psicofisica ottimale (anche se prive di Iacona e Terrana) grazie alla vittoria del torneo di Natale di Rovereto nella categoria UNDER 18.

La cronaca

Non sappiamo se anche le avversarie abbiano tenuto lo stesso ritmo di allenamenti e preparazione nella sosta natalizia, ma quello che succede nella prima parte del primo set lascia pensare che un pochino di ruggine sia rimasta tra le corde delle ragazze di Caliendo. Le ragazze Vap partono infatti fortissimo e mettono in estremo imbarazzo le quotatissime avversarie inanellando subito 6 punti di fila e conducendo il set con diversi punti di vantaggio fino all’ 11-5 e al 17-13 sciorinando un gioco veloce ed aggressivo di ottimo livello. Dopo il secondo time out chiesto dall’arrabbiatissimo coach Caliendo inizia la rimonta delle padroni di casa che, con l’esperienza, cominciano a capire come difendersi dagli attacchi delle giovani piacentine e a contrattaccare a loro volta.

Si arriva infatti sul 18 pari e qui si capisce che ormai le Imolesi hanno ritrovato il ritmo ed il gioco di altissimo livello espresso durante tutto il campionato. A questo punto diventa difficile per le ragazze di Licata riuscire a restare in partita ed infatti il set si chiude col punteggio di 25 a 20 per le Imolesi.

Il trend della fine del primo set prosegue anche nel secondo ed infatti la compagine imolese prende subito il largo e vince il set agevolmente per 25 a 9. Ci si aspetta a questo punto un terzo set di facile lettura per le padroni di casa ed invece le ragazzine VAP hanno un sussulto d’orgoglio e ritrovano il ritmo e il bel gioco dell’inizio del primo set riuscendo a giocare punto a punto fino al 19 pari. Qui le espertissime padroni di casa danno un “colpo di acceleratore” e vincono il set 25 a 20.

CSI Clai Imola BO- Vivi Energia VAP PC 3-0

(25-20, 25-9, 25-20)

CSI CLAI: Casotti, Arcangeli, Cavalli, Cammisa, Lanzoni, Migliorini, Rubini, Gaffuri, Esposito, Missiroli, Rizzo, Liberi: Mastrilli e Fazziani. All: Caliendo

VAP: Schillkowsky 4 punti, Da Pos, Milani 3, Ruggeri, Konate 2, Bibolotti 1, Borri 3, Nella 8, Dodi 13, Liberi: Gazzola e Riccio. All: Licata

Serie C – Modena vince 3-0 con la VAP

Un po’ di errori per la VAP che cade in trasferta contro Modena. Di seguito il tabellino.

VOLLEY MODENA-VAP PIACENZA 3-0

(25-17 25-11 25-15)

VOLLEY MODENA: Vata, Bastagli, Galbiati, Zini, Gaetan, Ruini, Sassatelli, Herzig, Bacchi, Montorsi, Montanari, Muzzioli, Lusetti, Pallotti.

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Bergonzi, Borri, Carlá, Sorsi, Spotti, Bisotti. All. Chiodaroli.