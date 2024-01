La città che crea lavoro, mercoledì 17 al Carmine nuovo incontro pubblico per il ciclo “Verso il PUG”

Prosegue la rassegna “Verso il PUG”, nell’ambito del percorso partecipato che accompagna la stesura del nuovo Piano urbanistico generale. Il prossimo appuntamento, come sempre aperto a tutti i cittadini interessati, è per mercoledì 17 gennaio, dalle 17 alle 19, al Laboratorio Aperto nell’ex chiesa del Carmine, in piazza Casali 10: in questa occasione, il focus sarà su “La città che crea lavoro”.

L’incontro sarà aperto dagli interventi della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla. Seguiranno le relazioni di Lorenzo Bellicini, direttore di Cresme Ricerche, sul tema “Gli scenari del mondo della produzione, dalla scala globale a quella territoriale” e di Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio, chiamato ad approfondire “Il quadro macroeconomico. Analisi su PIL, consumi e inflazione”.

In primo piano anche le prospettive per il territorio, grazie alla Tavola rotonda che lascerà spazio al confronto e al dialogo tra i rappresentanti delle Associazioni di categoria locali: i presidenti di Confindustria e Confapi Industria, Francesco Rolleri e Giacomo Ponginibbi, il direttore di Confcommercio Gianluca Barbieri e il presidente Nicolò Maserati per Confesercenti, la presidente di Libera Artigiani Alessandra Tencati, il presidente di Cna Giovanni Rivaroli e il vice presidente di Upa Federimpresa Giancarlo Gerosa, il consigliere provinciale di Confcooperative Mario Spezia e il vice presidente di LegaCoop Emilia Ovest Fabrizio Ramacci.

“Ringrazio tutte le realtà che hanno aderito. Sarà un’occasione preziosa di approfondimento e ascolto – sottolinea l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini – ma anche di partecipazione, come è avvenuto per ciascuno degli eventi che sinora hanno caratterizzato il ciclo di incontri legato al nuovo PUG. Dopo aver declinato i temi della pianificazione nell’ottica dell’inclusività, della sicurezza, della mobilità sostenibile, della tutela dell’ambiente e dell’attenzione ai cambiamenti climatici attraverso le azioni sul paesaggio urbano, affrontiamo ora gli obiettivi di uno sviluppo economico correlato alla crescita sociale e a opportunità di lavoro qualificato, con ricadute positive per tutte le componenti del territorio. E’ una tappa ulteriore in un cammino che abbiamo voluto portare avanti con un’idea precisa: quella di aprire alla collettività una riflessione condivisa sulla Piacenza che verrà e sui progetti che possano valorizzare al meglio il territorio, a partire dall’analisi approfondita del presente e dall’ascolto di stakeholders e cittadinanza”.

L’incontro è accreditato per la formazione professionale degli iscritti agli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti e al Collegio dei Geometri.