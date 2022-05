25^ Placentia Half Marathon – Al Castello di Grazzano Visconti la serata conclusiva con sponsor e istituzioni – FOTO

Mercoledi 25 maggio, si è tenuta nella splendida cornice del Castello di Grazzano Visconti, la serata conclusiva della 25^ Placentia Half Marathon. A fare gli onori di casa, Donna Verde Visconti di Modrone, che ha salutato gli ospiti.

Presenti Nicola Domenighetti in rappresentanza del Sindaco Barbieri, la Vicaria del Questore Marina Festini, Adele Belluso Direttore della Scuola di Polizia, Mirko Mussi Comandante della Polizia Municipale di Piacenza.

Ringraziamenti alle Istituzioni, agli sponsor, ai volontari e alle tre scuole superiori che hanno inviato oltre 100 studenti a collaborare al comitato organizzatore. Liceo Respighi, Liceo Colombini e Campus Raineri Marcora che durante la serata ha anche allestito un aperitivo.

Dipinto prima edizione

Il 6 gennaio 1996, durante la prima edizione della Placentia Marathon, venne una copiosa nevicata su città e provincia, tanto che la manifestazione venne denominata la “Maratona Bianca”.

L’intera città riuscì a portare a termine la manifestazione. La grandissima “prova”, amplificò, proprio a causa della neve, la notizia della maratona. Un artista piacentino immortalò il passaggio degli atleti in piazza cavalli realizzando un bellissimo dipinto. Si tratta del signor Alberto Solari che durante la serata ha donato il dipinto al comitato organizzatore.

Donazioni

Consegnato assegno di 1000 euro al Presidente di Hospice, La Casa Iris dott. Sergio Fuochi. Cammina con il Cuore, Dino Groppelli di cammina con il cuore, insieme agli organizzatori di PHM,

Consegnati assegni ad Anpas (Paolo Rebecchi) e Cri (Michele Gorrini) per progetti Ucraina di euro 1000 + 100 dalla Compagnia del Sorriso Fiasp, Angelo Gorrini, che rappresenta 12 associazioni (Dopo lavoro ferroviario Cremona, Millepiedi Fiorenzuola, Bipedi Vigolzone, Corsari Piacenza, Gelindo Bordin Podenzano, Farnesiana, Gruppo marciatori Costa di Casaliggio, Avis Carpaneto, Italpose Gossolengo, Ginnic Club, gruppo marciatori Carpaneto, Avis Castelvetro) e dagli organizzatori di PHM, ricavato della Camminata del sorriso di sabato 7 maggio.

Altro evento collaterale della 25^ Placentia Half Marathon è stata la Minimaratona del Pedibus, pro unicef. L’organizzazione ha consegnato l’assegno di euro 3250 al Presidente Provinciale Lidia Pastorini: Alessandra Bonomini di infoambiente e gli organizzatori PHM hanno consegnano l’assegno.

Consegnati Trofei in memoria di Gianluca Gallarati, il papa Giacomo, ha consegnato i trofei al primo piacentino e alla prima piacentina: Marta Miglioli Pas Sport ASD 1.28.39 e Matteo Maiocchi Gs Italpose Gossolengo 1.13.36 (per Maiocchi assente per lavoro, ha ritirato Valerio Copelli di Italpose). Offerti anche premi di Valtidone, Salumificio La Rocca e buoni spesa Decathlon.

La targa AVIS

Consegnata la targa AVIS e Donatorinati della Polizia di Stato al donatore/trice piacentino/a più giovane e al meno giovane. Maria Grazia Cassinari tesserata Runcard (99 donazioni) tempo 2.19.24 e Paolo Groppi tesserato ASD Placentia (7 donazioni) tempo 1.36.17. Consegnata da Laura Bocciarelli e Gianni Villa di Avis insieme a Angelo Di Legge vice presidente regionale di Donatorinati della Polizia di Stato. (offerti anche Vino Valtidone e Coppa La Rocca come premi aggiuntivi).

I due atleti donatori uomo e donna, primi classificati nella graduatoria generale sono. Talleri William, Modena Atletica con 1.13.58 e Bregu Blerina Marathon Cremona 1.32.34. A questi atleti verranno assegnati buoni spesa Decathlon e altri premi speciali.

Il momento finale, con la Consegna delle tradizionali Pigotte alle Istituzioni e agli sponsor della Placentia Half Marathon, ha visto la presenza del Presidente provinciale Unicef Lidia Pastorini, intervenuta insieme alla Presidente regionale Unicef Nicoletta Grassi.