Placentia Half Marathon, vincono Dickinson Nyakundi e Lenah Jerotich. Grande successo per l’edizione della ripartenza: “Il prossimo anno torneremo” – FOTO, VIDEO e AUDIO

25^ PLACENTIA HALF MARATHON

Domenica 8 maggio dalle 08:30 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 3 al 7 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

In collaborazione con:

Il suono dello start più che la partenza ha segnato una ripartenza, quella di Piacenza con la sua voglia di tornare alla vita dopo due anni di pandemia. La Placentia Half Maraton è ritornata in presenza dopo due anni di assenza per vivere la sua 25esima edizione.

Una vittoria per tutta l’organizzazione, come sempre guidata da Pietro Perotti ed Alessandro Confalonieri. Più di 1100 iscritti e migliaia di persone che si sono riversate sulle strade della città per accogliere gli atleti, ma anche per aderire alle tante manifestazioni benefiche che sono da anni il bellissimo contorno di questa iniziativa.

Dal punto di vista sportivo i Kenyoti hanno mantenuto le aspettative. Il primo a tagliare il traguardo è stato Dickinson Nyakundi, che ha persino migliorato il suo personale, chiudendo in 1.01.15. L’atleta della Run2gether ha preceduto il connazionale della Libertas Orvieto Hosea Kimeli Kisorio con 1.03.04. Il terzo posto si colora sempre di Kenya con Edwin Kiptoo in 01.03.49.

Classifica PHM 2022 maschile

(KEN) NYAKUNDI DICKSON SIMBA TEMPO 1:01:15 (KEN) KISORIO HOSEA KIMELI TEMPO 1:03:04 (KEN) KIPTOO EDWIN KIBET TEMPO 1:03:49 (KEN) BIRIR KIPKORIR TEMPO 1:04:05 (ERI) AMANIEL FREEDOM TEMPO 1:04:09 (KEN) LOITANYANG SIMON KIBET TEMPO 1:05:54 (ITA) SOFFIENTINI ANDREA TEMPO 1:09:37 (ITA) ERCOLI FABIO TEMPO 1:10:44 (ITA) PATUZZO ROBERTO TEMPO 1:11:21 (ITA) ASADO ADIMASU ANGINO TEMPO 1:12:39

PHM22 – 1° (KEN) NYAKUNDI DICKSON SIMBA

PHM22 – 2° (KEN) KISORIO HOSEA KIMELI TEMPO 1:03:04

PHM22 – 3° (KEN) KIPTOO EDWIN KIBET TEMPO 1:03:49

PHM22 – 1°ITA (ITA) SOFFIENTINI ANDREA TEMPO 1:09:37

Tra le donne a primeggiare è stata Lenah Jerotich (Kenya), autrice del sorpasso decisivo sulla connazionale Ziporah Kingori. Al terzo posto l’italiana Rosa Alfieri del Circolo Minerva Parma.

Classifica PHM 2022 Femminile

(KEN) Lenah Jerotich (KEN) TEMPO 1:14:21 (KEN) KINGORI ZIPORAH WANJIRU (KEN) TEMPO 1:14:31 (ITA) ALFIERI ROSA (ITA) TEMPO 1:24:29 (GBR) THOMPSON BETHANY JANE TEMPO 1:24:41 (ITA) MAZZEI EMANUELA TEMPO 1:27:48 (ITA) BURR TESSA TEMPO 1:27:52 (ITA) MIGLIOLI MARTA TEMPO 1:28:39 (ITA) DORO PAOLA TEMPO 1:30:02 (ITA) FAVA FRANCESCA TEMPO 1:30:25 (ITA) APRILE KATIA TEMPO 1:30:57

PHM22 – 1^F (KEN) Lenah Jerotich (KEN) TEMPO 1:14:21

Il migliore tra i piacentini è stato Matteo Maiocchi G.S. dilettantistico Italpose davanti a Claudio Tanzi e Stefano Albasi. Tra le donne piacentine è stata Marta Miglioli la più veloce, davanti a Francesca Fava e a Silvia Fermi.

Piacentini in gara

MAIOCCHI MATTEO TEMPO 1:13:36

TANZI CLAUDIO TEMPO 1:18:13

ALBASI STEFANO TEMPO 1:22:15

MIGLIOLI MARTA TEMPO 1:28:39

FAVA FRANCESCA TEMPO 1:30:25

FERMI SILVIA TEMPO 1:35:39

PHM22 – 1° Piacentino MAIOCCHI MATTEO TEMPO 1:13:36

PHM22 – 2° Piacentino TANZI CLAUDIO TEMPO 1:18:13