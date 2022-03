25^ Placentia Half Marathon – L’8 maggio si avvicina, perché scegliere Piacenza?

Perché scegliere la 25a Placentia Half Marathon a Piacenza? Ecco qualche valido motivo…

Vi stiamo aspettando ormai da tre anni: dove potreste trovare tanta voglia di rivedervi? Questo è il passaggio della mezza maratona che incontra la mini maratona Unicef, al 3 km. Una festa per gli atleti e per migliaia di bambini. Solo chi ha già vissuto questa emozione può raccontarla. Stiamo organizzando per voi due giorni all’insegna dello sport, della solidarietà, del cammino, dell’ambiente e della voglia di stare insieme.

Abbiamo pensato a tante iniziative per gli atleti e per chi atleta lo diventerà tra qualche anno.

Due giorni in città

“Piacenza è terra di passo” scriveva Leonardo Da Vinci nel Codice Atlantico. Per sua stessa collocazione, al crocevia tra quattro regioni, è infatti, la porta dell’Emilia, fondata sulle rive del Po e racchiusa nell’abbraccio delle colline e delle montagne dell’Appennino. Piacenza val bene una sosta, dunque, e i motivi sono tanti. Vi proponiamo due portali attraverso i quali trovare tutte le informazioni necessarie per imparare a conoscere Piacenza e la sua provincia.

Clicca qui per saperne di più

Non solo maratona

Due giorni all’insegna dello sport, del cammino, della solidarietà, dell’ambiente.e della voglia di stare insieme. Clicca qui.

Informazioni utili

Non è ancora possibile fornire informazioni definitive su quali saranno i comportamenti da adottare durante la Placentia Half Marathon. Abbiamo cercato di spiegare le motivazioni in questa sezione del sito.