Auto senza targa insospettisce i residenti di La Verza, era rubata: restituita alla proprietaria

E’ stata restituita alla legittima proprietaria – una signora residente a Stradella – la Ford Fiesta che gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, durante un pattugliamento di controllo del territorio, hanno rinvenuto in località Santa Franca, nei pressi di La Verza, nei giorni scorsi.

Il veicolo, parcheggiato da tempo nello stesso posto e privo della targa, era stato oggetto di segnalazione anche da parte di alcuni cittadini. Dagli accertamenti degli agenti, condotti a partire dai documenti rinvenuti all’interno dell’abitacolo, è emerso che l’auto era stata rubata nella cittadina del Pavese nello scorso mese di novembre.

“Fa sempre piacere – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – quando un intervento della Polizia Locale riesce, come è avvenuto nel caso in questione, a riparare una situazione spiacevole e fonte di disagio qual è, per chi lo subisce, un furto. Poter ripristinare il corretto stato delle cose, percependo la gratitudine delle persone, è gratificante per i nostri agenti ed è uno degli aspetti con cui si esprime quel concetto di prossimità in cui la Polizia Locale crede fortemente”.