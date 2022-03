Placentia Half Marathon – Le promozioni per iscriversi alla manifestazione

Placentia Half Marathon, entra da quest’anno nel Bossoni Trophy 2022 che unisce quattro mezze maratone internazionali. Brescia, Orzinuovi, Piacenza e Cremona. Primo evento in programma domenica 13 marzo a Brescia.

Tutte le informazioni a questo link

Le info per partecipare

Per la partecipazione alla 25^ edizioni sono attive due promozioni: per i singoli, tesseramento Fidal ed iscrizione alla 25^ PHM al costo di 40 euro fino al 15 marzo Per i gruppi Fidal con più di 10 iscritti, 18 euro ad atleta fino al 20 aprile.

Per chi si trova nelle vicinanze, Sabato 12 marzo dalle ore 16.00 alle 18.00 saremo nel centro Decathlon di Piacenza per effettuare le iscrizioni al costo agevolato e per fornire ogni tipo di informazioni.

Anche online

Si può usufruire della promozione anche online, seguendo le indicazioni sul sito della Placentia Half Marathon.