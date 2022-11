Volley, Superlega – Leal+Simon: la Gas Sales Piacenza espugna l’Allianz Cloud di Milano

Oltre due ore di battaglia e alla fine è Gas Sales Piacenza ad uscire dall’Allianz Cloud con il sorriso. Vinto il primo set senza particolari patemi la squadra biancorossa ha lasciato all’Allianz Milano il secondo e terzo parziale nonostante percentuali in attacco superiori a quelle dei padroni di casa. Vinto il quarto parziale con un Lucarelli super in attacco (80%) seguito da Leal (75%), Brizard e compagni nel tie break si sono trovati sotto anche di cinque lunghezze (11-6) ma hanno avuto la forza di recuperare grazie ad un Leal sopra le righe in attacco. E’ stato lui a portare il match ball con un muro secco e poi Simon è stato bravo a chiudere il suo turno di battuta con un ace. Milano ha difeso tutto, Piacenza un po’ spuntata in battuta.

Simon a fine partita

“Sapevano che Milano difendeva molto bene ma certo questa sera ha difesa davvero tutto. Noi abbiamo vinto di squadra, Leal ha giocato una grandissima partita, non abbiamo fatto bene a muro e anche in battuta possiamo fare meglio. Abbiamo ampi margini di miglioramento, dobbiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo”.

ALLIANZ MILANO – GAS SALES PIACENZA 2-3

(18-25, 25-21, 25-23, 22-25, 13-25)

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 15, Ebadipour 16, Patry 14, Ishikawa 19, Vitelli 10, Porro 3, Pesaresi (L), Lawrence, Bonacchi. Ne: Loser, Piano, Colombo. All. Piazza

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 15, Simon 11, Romanò 15, Leal 24, Caneschi 1, Brizard 4, Scanferla (L), Recine, Alonso, Cester 3, Gironi. Ne: Basic, Hoffer (L), de Weijer. All. Bernardi.

Arbitri: Lot di Treviso, Zanussi di Casale sul Sile.

Note: durata set 23’, 28’, 29’, 27’ e 20’ per un totale di 127’. MVP: Yoandy Leal. Allianz Milano: battute sbagliate 28, ace 10, muri punto 4, errori in attacco 7, ricezione 42% (22% perfetta), attacco 50%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 19, ace 4, muri punto 11, errori in attacco 6, ricezione 34% (21% perfetta), attacco 59%.