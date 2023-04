78° anniversario della Liberazione, le iniziative a Piacenza. Groppelli: “L’importanza di rivivere le nostre radici” – AUDIO

78° anniversario della Liberazione, iniziative a Piacenza fino al 1 maggio. Groppelli: “Modo importante per rivivere le nostre radici”. L’assessora alla Cultura della Memoria è intervenuta a Radio Sound nel giorno della presentazione in Comune degli appuntamenti previsti dal 19 aprile al 1 maggio 2023.

“La storia della Liberazione è parte identitaria della nostra storia nazionale. In particolare della nostra storia locale, perché la resistenza è passata anche dalle nostre montagne, colline e sulla città. E’ un modo molto forte e importante per andare rivivere quelle che sono le nostre radici e profondamente la nostra città“.

78° anniversario della Liberazione, iniziative a Piacenza: AUDIO intervista a Serena Groppelli

78° anniversario della Liberazione, le iniziative a Piacenza

Mercoledì 19 aprile ore 16 – Giovedì 20 e venerdì 21 aprile ore 11.30

– Cimitero Urbano di Piacenza, a cura di Isrec

“Anime della Resistenza”, percorso tematico guidato – con ingresso da via Caorsana 28 – attraverso le lapidi delle partigiane e dei partigiani (durata, un’ora circa).

Iniziativa rivolta agli studenti di tutti gli ordini scolastici, con prenotazione obbligatoria. La partecipazione è invece libera per i cittadini. Conducono: Nicola Montenz ed Elisabetta Paraboschi.

Giovedi 20 aprile – ANPC

ore 18 – Messa a suffragio di amici combattenti presso la chiesa di San Pietro Apostolo in via Carducci – Piacenza

ore 20.45 – Presso il Seminario Vescovile in via Scalabrini 67, convegno in collaborazione con la Diocesi di Piacenza Bobbio: ”La partecipazione dei Cattolici alla guerra di Liberazione 1943-1945 nel territorio della Diocesi di Piacenza. Tempo di ascolto e testimonianza”.

Dal 20 aprile – ISREC

“L’ultimo saluto”: online sulle pagine YouTube di Isrec Piacenza e Isii Marconi, i messaggi di commiato di partigiani piacentini, con contesto storico e biografia dei resistenti, a cura di Nicola Montenz. Realizzazione: Gruppo teatrale Isii, supervisione scientifica di Isrec.

Giovedì 20 aprile – Museo della Resistenza Piacentina

ore 21, presso la sede del CAI, Piacenza

Presentazione del progetto “Sentieri della libertà”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Libertà”.

Venerdì 21 aprile, ore 17.30 – Isrec

Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi, via Carducci 14

Presentazione del volume “Francesco Daveri” di Claudio Oltremonti, Quaderni di “Studi Piacentini” n. 10, Scritture, 2023.

Intervengono: l’autore Claudio Oltremonti, il presidente provinciale Anpi Romano Repetti, il presidente provinciale Anpc Mario Spezia. Conduce Pierluigi Bersani, presidente Isrec.

Sabato 22 aprile

ore 10 – Piacenza, via Garibaldi –

Conferenza e posa di una Pietra d’Inciampo in memoria di Francesco Daveri. Su iniziativa del Comune di Piacenza, di Anpi, Anpc e Isrec.

Domenica 23 Anpi

0re 10 – Bobbio, Auditorium comunale.

“Dalla Divisione Monterosa della Rsi alla 7° Brigata Partigiana G.L.: il contributo dei già militari del Corpo Alpini alla lotta di Liberazione” – Conferenza con video testimonianze organizzata da Anpi e Gruppi Ana Alta Val Trebbia.

Martedì 25 aprile – Anpi in collaborazione con il Comune di Piacenza

P.za Cavalli – P.tta Pescheria / Iniziative per ricordare, riflettere e festeggiare

ore 10-12 – Corteo da Barriera Genova, cerimonia istituzionale in piazza Cavalli – con orazione ufficiale della presidente dell’Associazione nazionale Partigiani Cristiani Maria Pia Garavaglia – e messa nella Basilica di San Francesco.

ore 15,00 Luna di Caffé – Animazione per i bambini.

ore 16,30 – “L’ultima notte di Montefiorino”. Spettacolo teatrale. In un Comune dell’Appennino un giovane entra nella Resistenza e si trova ad affontare tutte le tragedie e le miserie della guerra.

ore 18,00 – Canzoni per la Resistenza e per la Pace. Concerto del “Media Nicolini Choir” diretto dal maestro Giorgio Ubaldi.

ore 19,00 – Canzoni della Resistenza e canti di lavoro. Con Erica Opizzi e Antonio Amodeo.

ore 20, 45 – Concerto del complesso musicale “I cani della biscia”.

Dal 25 aprile – ISREC

Video interviste online sul canale YouTube di Isrec, “Nuvole di Resistenza”, la lotta partigiana attraverso le graphic novel. A cura di Elisabetta Paraboschi.

Mercoledi’ 26 aprile 2023 – CGIL in collaborazione con ARCI, ANPI e con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza

Ore 21,00 – salone “Mandela – CGIL Piacenza – via XXIV Maggio, 18:

“UN ALTRO MONDO”, film del 2021 diretto da Stéphane Brizé.

Ingresso gratuito – Nell’ambito della rassegna “Cinema al Lavoro”, in collaborazione con Cinemaniaci.

Giovedi’ 27 aprile 2023 – CGIL in collaborazione con ARCI, ANPI e con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Ore 21,00 – salone “Mandela – CGIL Piacenza – via XXIV Maggio, 18:

Teatro e non solo. “La neve sulle labbra. Le Voci delle donne nella Resistenza italiana”, di Maria Antonietta Centoducati, con Maria Antonietta Centoducati, Gianni Binelli (attori) e Ovidio Bigi (pianoforte). Ingresso gratuito – Nell’ambito della rassegna “Musica al Lavoro”.

Venerdi’ 28 aprile 2023 – CGIL in collaborazione con ARCI, ANPI e con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Ore 21,00 (orario da confermare) – Circolo Belleri – corso Vittorio Emanuele II, 299

STAND UP, AL LAVORO! Con Nicola Compostori, Giuseppe Ciuffredda, Andrea Chiappini – Tre comici per un appuntamento particolare di standUp a tema mondo del lavoro.

Venerdì 28 aprile – Isrec. Serra di Palazzo Ghizzoni, via Serafini 12, Piacenza

Voci partigiane

Guida all’ascolto delle voci dei nostri partigiani intervistati da Ettore Carrà, pubblicate sulla pagina web del sito Isrec. Intervengono: Alberto Achilli e Daniela Morsia.

Sabato 29 aprile 2023 – CGIL in collaborazione con ARCI, ANPI e con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Ore 21,00 (orario da confermare) – Circolo Rathaus – via P. Giordani, 4 –

Piacenza – “LE MALCONTENTE”, regia: Simona Brambilla, Chiara Granata. Genere: documentario. Produzione: Arci Piacenza. Al circolo ARCI Rathaus arriva in anteprima il documentario “Le Malcontente”. La storia delle rivendicazioni sindacali nel settore tessile piacentino negli anni ’60 e ’70 del 900, raccontata attraverso le voci delle donne protagoniste e le immagini di una generazione in lotta.

Domenica 30 aprile 2023 – CGIL in collaborazione con ARCI, ANPI e con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 – cortile Cooperativa Sant’Antonio (via Emilia Pavese, 238 – Piacenza) – CUNCERTASS – Special guest: THE ROCK ‘n ROLL KAMIKAZES.

Domenica 30 aprile 2023, CGIL- ARCI e ANPI – Con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Cortile Coop S. Antonio – ore 16,30 – Il contributo dei lavoratori alla conquista e alla difesa in Italia della democrazia, dibattito con I. Busacchini, R. Repetti e P.L. Bersani. Iniziativa di Cgil, Anpi e Arci.

Lunedì 1° Maggio CGIL in collaborazione con ARCi, ANPI Con il sostegno di: Fondazione di Piacenza e Vigevano. Con il patrocinio di: Comune di Piacenza.

Dalle ore 17,00 alle ore 24,00 – cortile Cooperativa Sant’Antonio (via Emilia Pavese, 238 – Piacenza) – CUNCERTASS – Special guest: CACAO MENTAL.

Evento reso possibile da: Arci Comitato Territoriale di Piacenza, CGIL Piacenza, ANPI Piacenza.

Il programma, e le eventuali variazioni, si può consultare sito del Comune di Piacenza.