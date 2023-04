Piacenza-Vicenza, un tifoso biancorosso ha rubato uno striscione agli ospiti

Il Vicenza torna sconfitto dal “Garilli” di Piacenza e chiude il proprio campionato al settimo posto con 58 punti. Sconfitta indolore per gli uomini di Dan Thomassen, che in virtù della conquista della Coppa Italia di C salteranno i primi due turni playoff per entrare in corsa direttamente nella fase nazionale. Vittoria inutile per gli emiliani, che alla luce del successo della Triestina retrocedono in Serie D.

Verso la metà del secondo tempo, un tifoso del Piacenza ha scavalcato la recinzione, ha raggiunto il settore occupato dagli ospiti e ha portato via lo striscione del gruppo Euforia biancorossa. La cosa ha scatenato la rabbia dei 324 vicentini giunti al Garilli, che si sono spinti sino all’estremità del loro settore cercando il contatto con i rivali (in mezzo però c’erano una ringhiera e uno spazio vuoto).

Clicca qui per vedere il video