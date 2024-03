Concerto completamente dedicato a Mozart l’8 marzo al Teatro Municipale di Piacenza con I Virtuosi del Teatro alla Scala

Un concerto completamente dedicato a Mozart, in programma venerdì 8 marzo alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza. Nell’ambito della Stagione Concertistica 2023/2024 si esibiranno I Virtuosi del Teatro alla Scala diretti dal piacentino Pierangelo Negri, con il clarinetto solista di Fabrizio Meloni.

Del genio salisburghese verrà eseguita, in apertura, la Marcia per orchestra in re maggiore K 445, composta nel 1799 per archi e due corni, una delle marce che Mozart elaborò in diverse epoche per le più varie formazioni strumentali. A seguire il Concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K 622, terminato nell’ottobre del 1791, ultima composizione di Mozart per strumento solista, prima della sua morte avvenuta il 5 dicembre dello stesso anno.

A completare il programma, la Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201, ultimata il 6 aprile 1774 da un Mozart diciottenne, una delle sue più celebri sinfonie giovanili dove dimostra di aver pienamente raggiunto la maturità artistica.

I Virtuosi del Teatro alla Scala sono un affermato gruppo di musicisti appartenenti all’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, che hanno sentito l’esigenza di far musica insieme per condividere l’esperienza artistica maturata in decenni di collaborazione con alcuni tra i più famosi direttori del mondo. Tra i componenti, anche molte prime parti soliste, vincitrici di importanti premi e affermate a livello internazionale. Grazie alla loro presenza e alla valorizzazione di talentuosi elementi interni al gruppo, il repertorio è ampio e versatile. Include le composizioni per orchestra da camera del Barocco italiano, del periodo Classico, del Romantico e del Contemporaneo, privilegiando il virtuosismo per strumento solista e orchestra, lungo un arco compositivo che comprende Divertimenti, Serenate, Sinfonie, Concerti, musica inedita e trascrizioni strumentali di loro proprietà di Sinfonie d’opera, duetti e arie famose del repertorio italiano. I Virtuosi del Teatro alla Scala si esibiscono da oltre vent’anni nei più importanti teatri, festival e sale da concerto sia in Italia che all’estero.

In occasione del concerto al Municipale, a dirigere I Virtuosi sarà Pierangelo Negri. Primo dei secondi violini presso l’Orchestra del Teatro alla Scala, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Nicolini di Piacenza, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. È vincitore all’età di 13 anni del concorso internazionale “Premio Città di Stresa” e di altri prestigiosi concorsi. All’età di 16 anni,

in occasione di uno spettacolo con Carla Fracci al Teatro alla Scala, viene selezionato da Riccardo Muti in veste di violino solista. È stato inoltre primo violino solista nell’Ensemble Strumentale Scaligero e nel 2004 tra i rifondatori del Quartetto d’Archi della Scala, con il quale ha effettuato concerti e tournée in tutto il mondo e diverse incisioni discografiche. Nel 2017, Riccardo Chailly lo invita come membro dell’Orchestra del Festival di Lucerna, fondata da Claudio Abbado e formata dalle migliori prime parti di diverse orchestre di fama internazionale, quali la Filarmonica di Vienna e di Berlino. Debutta come direttore nel 2006, in un concerto con l’orchestra Accademia del Teatro alla Scala.

Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. È vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Ha collaborato con solisti di fama internazionale quali Bruno Canino, Alexander Lonquic, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, M.W Chung, Philip Moll, Riccardo Muti e Daniel Barenboim (quest’ultimo nella veste straordinaria di pianista). Ha tenuto tournée negli Stati Uniti e in Israele col Quintetto a Fiati Italiano, eseguendo brani dedicati a questa formazione da Berio e Sciarrino (dal 1989 al 1994 ha collaborato intensamente con Luciano Berio). Con il Nuovo Quintetto Italiano, nato nel 2003, sono state effettuate tournée in Sud America e nel Sud Est Asiatico. La sua tournée con Philippe Moll e i Solisti della Scala in Giappone è stata accolta da entusiastici consensi di pubblico e critica.

