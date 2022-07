900 Anni della Cattedrale di Piacenza, gli eventi dal 15 al 17 luglio.

Venerdì 15 luglio alle ore 21 nella prestigiosa cornice del Museo Kronos, torna l’appuntamento con Un’opera al mese.

Direttamente dal caveau del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, sarà possibile infatti ammirare più da vicino, il quadro realizzato da Aligi Sassu, Tramonto. Celebre per i suoi uomini e cavalli rossi ma qui presente con un caldo paesaggio estivo mediterraneo (1949), l’artista riesce a trasporre con magistrale sintesi l’esperienza maturata alla Scuola di Corrente e i colori tipici della sua terra natia, la Sardegna. Emozioni, vivacità cromatica, una vita spesa per la difesa dei valori, sono gli ingredienti giusti per una serata “AD ARTE”.

I due musei camminano quindi insieme per creare un dialogo comune: in tempi difficili, dove l’uomo sembra aver dimenticato la ragione e l’importanza del dialogo con i suoi simili, l’arte annulla le distanze.

Numero posti limitato, prenotazione consigliata all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure al recapito telefonico 331.4606435.

16 luglio 2022, ore 21,15 «RUMPUS ROOM»

Seconda serata culturale della rassegna MCM ESTATE – WEEKEND D’ESTATE IN COLLEZIONE a Bobbio

Quest’estate Museo Collezione Mazzolini partecipa al ricco calendario delle iniziative culturali e ricreative promosse dal comune di Bobbio, offrendo la rassegna MCM ESTATE – Weekend d’estate in Collezione, serate culturali dedicate al teatro, alla musica e soprattutto all’arte, nei bellissimi spazi dell’ex Monastero di San Colombano.

L’appuntamento è per sabato 16 luglio 2022 alle ore 21,15 con la serata musicale del duo Rumpus Room, una sorta di emozionante Tableaux Vivants, stratificando prospettive sorprendenti grazie a un dialogo riflessivo tra il sassofono soprano di Gianni Mimmo e l’effervescente generatore di paesaggi sonori, il Cacophonator autocostruito, inventato e gestito da Luca Collivasone.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

info@cooltour.it

340 5492188

Domenica 17 luglio, dalle 18:30, presso Pieve di Revigozzo (fraz. di Bettola, PC)

Christoph Hartmann e il Brilliant Saxophone Quartet

Una serata con escursione, degustazione, visita guidata e musica

Domenica 17 luglio, dalle 18:30, presso Pieve di Revigozzo (fraz. di Bettola, PC) si aprirà una serata fatta di escursioni, gusto, arte e musica.

Si inizierà con l’escursione Bettola-Revigozzo (ore 18:30). Seguirà una degustazione di miele locale (19:30 circa) e la visita guidata alla chiesa di Revigozzo dedicata a San Michele Arcangelo.

Il concerto (ore 21:00) vedrà esibirsi il rinomato musicista di livello internazionale Christoph Hartmann, oboista della più prestigiosa orchestra sinfonica del mondo, i Berliner Philharmoniker, insieme al Brilliant Saxophone Quartet.

A fine concerto, la guida, lungo il tragitto Revigozzo-Bettola, riporterà gli escursionisti al punto di partenza.

Chi non aderirà all’escursione, potrà raggiungere la suggestiva location con mezzo proprio.

La degustazione. Alle 19:30 circa, “Sei dolce come la Val Nure”, una degustazione che avrà come protagonista il MIELE e tutta la sua dolcezza! Dalle qualità più diffuse, come il millefiori, a quelle più particolari come il castagno. Sarà una degustazione per tutti i gusti!

La visita guidata. Oggetto della visita la Pieve, dedicata a San Michele Arcangelo, e il cui suggestivo sagrato affaccia sulla valle del Nure e domina le colline circostanti, permettendo di godere appieno di questo luogo ricco di storia e spiritualità.

È necessario prenotare l’escursione e la degustazione.

Per info e prenotazioni: info@dipieveinpieve.it | T 349 5169093

La serata è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation”.

Christoph Hartmann. L’oboe è per Christoph Hartmann lo strumento perfetto per esprimere la sua passione per la musica. Nato a Landsberg am Lech nel 1965, ha studiato con Georg Fischer prima di proseguire gli studi con il Prof. Günther Passin all’Accademia di Musica di Monaco. Si è diplomato con un Diploma post-laurea in oboe e musica da camera. Christoph Hartmann ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali a Tolone, Genf e Tokio.

La sua prima partecipazione con la Filarmonica di Stoccarda è stata seguita, poco dopo, da un posto nella Filarmonica di Berlino nel 1992. Subito dopo è arrivato un posto di insegnante presso la Herbert-von-KarajanAcademy Attualmente è in tournée come solista in Europa, Asia e Stati Uniti. Seguendo il suo inconfondibile amore per la musica da camera, ha fondato insieme a colleghi musicisti il Festival “Landsberger Sommermusiken”. Attraverso questo festival si è formato l’“Ensemble Berlin”, che ha effettuato numerose tournée a livello nazionale e internazionale.

Brilliant Saxophone Quartet. Un gruppo dal sound accattivante ed energico che spazia dalla musica tardo barocca fino al genere minimalista di Michael Nyman, toccando vari generi musicali, come le composizioni originali per quartetto di saxofoni.

«Di Pieve in Pieve» èla nuova offerta culturale tra arte, cammini, cibo, musica e letteratura nell’Appennino Piacentino e Parmense. La rassegna, finanziata dal «GAL del Ducato», in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio in occasione del IX centenario della fondazione della Cattedrale, è organizzata da “CoolTour Turismo e Cultura” e dal gruppo “METE – Tour Cooperation” di Confcooperative.

Per informazioni: info@dipieveinpieve.it | T 349 5169093

www.dipieveinpieve.it