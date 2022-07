Protagonisti del nostro tempo, il 14 luglio ospite Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Protagonisti del nostro tempo, giovedì 14 luglio alle ore 18 ospite a Piacenza Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta del secondo appuntamento di “Protagonisti del nostro tempo”, la rassegna voluta da Fossati Serramenti per portare in città grandi personalità e affrontare insieme a loro i temi al centro del dibattito pubblico. Apertasi lo scorso 25 maggio con un successo oltre ogni più rosea aspettativa – tutti i posti della Sala dei Teatini erano occupati già prima dell’inizio dell’incontro con lo psichiatra di fama internazionale Vittorino Andreoli – prosegue ora con un appuntamento che era slittato per ragioni di forza maggiore.

Ora però ci siamo: sempre ai Teatini, infatti, sarà possibile incontrare Franco Gabrielli. Tra gli incarichi di grande rilievo della sua carriera si ricorda nel 2009 la nomina a prefetto de L’Aquila e vicecommissario vicario per l’emergenza terremoto: sempre in quella veste gestì la sicurezza del G8. Quindi nel 2010 fu capo dipartimento della Protezione civile per occuparsi dei danni provocati dal sisma in Emilia, mentre nel 2012 coordinò le operazioni per la messa in sicurezza e lo smantellamento della Costa Concordia dopo il rovinoso naufragio di fronte all’Isola del Giglio. Nominato nel 2015 prefetto di Roma, l’anno seguente divenne capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Il titolo dell’incontro in programma è: “Naufragi e nuovi approdi: dal disastro della Costa Concordia al futuro della Protezione civile”. Il dottor Gabrielli dialogherà con lo scrittore Gabriele Dadati, approfondendo i temi della sicurezza in uno Stato che sembra sempre in emergenza, ma che trova ogni volta uomini e donne di valore capaci di affrontare anche i frangenti più difficili. Nonostante la carenza di risorse e le difficoltà normative.

Gli appuntamenti della rassegna riprenderanno dopo l’estate. A settembre sarà a Piacenza la giornalista di Radio24 Valentina Furlanetto, conduttrice tra gli altri del programma “Figli di Enea” della domenica. Autrice di libri-reportage su temi di grande attualità, sarà protagonista di un incontro sul tema “Noi schiavisti: come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa”. Dal lavoro nero delle badanti ai rider, dalla ricerca dello sconto al supermercato a tanti altri ambiti: siamo noi, come consumatori, al centro di un sistema sempre più micidiale, di cui occorre parlare senza reticenze. Valentina Furlanetto lo farà sempre in dialogo con Gabriele Dadati

La Sala dei Teatini, che ospita gli incontri della rassegna, si trova in via Scalabrini 9 a Piacenza. In ottemperanza alle normative Covid, sarà consentito l’accesso al pubblico solo per l’effettivo numero dei posti a sedere disponibili. È pertanto necessario prenotarsi a questo link: https://www.fossatiperlacultura.it/#prenota

La rassegna è organizzata in collaborazione con Biffi Arte.