A Borgonovo il 6 giugno arrivano i 40 banchi dei Mercanti di Qualità. Grazie a questa manifestazione itinerante, sempre più grande visto l’aumento del numero degli ambulanti presenti, si potrà vivere una domenica di shopping di qualità e in sicurezza. Infatti come nelle precedenti tappe saranno rispettate tutte le norme anti Covid previste dal Decreto Legge.

E’ un appuntamento all’insegna della socialità per dare un segnale di ripartenza – spiega il Sindaco di Borgonovo Pietro Mazzocchi – in modo sicuro. Infatti la situazione non può essere ancora considerata tranquilla rispetto al Covid, ma grazie alla responsabilità di ognuno di noi si possono iniziare a fare queste manifestazioni importantissime per i nostri territori. Sono appuntamenti che danno la possibilità ai cittadini di uscire di casa riprendendo le cose normali che si facevano prima della pandemia. In particolare le persone hanno bisogno nella loro quotidianità di ritrovare questi spazi che abbiamo perso nell’ultimo periodo”.

I banchi dei Mercanti di Qualità proporranno a Borgonovo abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria. Non mancheranno inoltre altri settori come fiori e piante, enogastronomia con specialità del territorio e oggettistica. L’appuntamento inizierà alle ore 8 e terminerà alle 19.