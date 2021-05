Domenica 30 maggio fanno tappa a Caorso i Mercanti di Qualità dalle ore 8 alle 19. Una giornata di festa e shopping tra banchi con prodotti made in Italy come abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria. Non mancheranno inoltre altri settori come fiori e piante, enogastronomia con specialità del territorio e oggettistica. La manifestazione si svolge in sicurezza rispettando tutte le norme anti Covid.

Per noi è un momento molto importante – spiega il Sindaco di Caorso Roberta Battaglia – perché possiamo ritrovare le vie del paese nuovamente vive grazie a queste manifestazioni. I Mercanti di Qualità già l’anno scorso avevano dato un grande apporto in questo senso, quindi li ringraziamo per la presenza sul nostro territorio. Inoltre ci saranno anche le attività del paese ad esporre la loro merce con appositi banchetti”.

Nonostante le difficoltà del momento sono diversi gli eventi previsti a Caorso

“Si, siamo partiti con le Giornate del Fai e abbiamo proposto il mercatino dell’antiquariato che ritornerà tutte le quarte domeniche del mese. Poi abbiamo degli appuntamenti estivi come i concerti in Rocca ed eventi per i più piccoli. Tutte attività all’aperto sfruttando i nostri spazi per tornare a vivere il territorio”

Il 30 maggio i Mercanti di Qualità a Caorso. AUDIO intervista al Sindaco Roberta Battaglia