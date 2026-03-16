A Cadeo le ragioni del Sì: appuntamento martedì 17 marzo nella sala consiliare

Prosegue nel territorio della provincia di Piacenza il ciclo di incontri pubblici dedicati alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, in programma martedì 17 marzo alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Cadeo, a Roveleto (via Emilia 149).

L’iniziativa, promossa dalle forze del centrodestra, si inserisce nel percorso di informazione e confronto con i cittadini in vista della consultazione popolare del 22 e 23 marzo, che chiamerà gli elettori ad esprimersi su una riforma ritenuta centrale per il funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Al centro del dibattito vi saranno i principali contenuti della riforma, tra cui la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, il riequilibrio dei poteri all’interno dell’ordinamento giudiziario e il superamento del sistema delle correnti, temi che – secondo i promotori – rappresentano passaggi fondamentali per rafforzare terzietà del giudice, trasparenza e fiducia dei cittadini nella giustizia.

Alla serata prenderanno parte diversi esponenti istituzionali e amministratori del territorio. Interverranno infatti Annalisa Maggi, capogruppo di Rinnoviamo Cadeo, Paola Galvani, consigliere provinciale, Luigi Merli, membro del Consiglio direttivo regionale della Lega Emilia – Salvini Premier, Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, e Tommaso Foti, ministro degli Affari europei.

L’appuntamento di Cadeo rappresenta una nuova tappa del calendario di incontri che nelle ultime settimane ha coinvolto diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini i contenuti della riforma e favorire una partecipazione informata al voto referendario.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di una larga partecipazione al voto del 22 e 23 marzo, ritenuta decisiva per accompagnare il percorso di riforma del sistema giudiziario.

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