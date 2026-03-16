In Cattolica il 18 marzo il progetto “Itinerari di Arte e Spiritualità”, inaugurazione esposizione d’arte contemporanea

Mercoledì 18 marzo alle ore 14.00, presso l’aula F, sarà inaugurata presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la mostra che tradizionalmente il Centro Pastorale d’Ateneo e il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte organizzano presso le varie sedi dell’ Ateneo, nell’ambito del progetto espositivo Itinerari Arte e Spiritualità.

L’edizione di quest’anno, che si intitola Macerie – Ciò che resta, ciò che nasce, si concentra sulle conseguenze della guerra: non le tracce visibili del boato delle armi o le ferite materiali, ma le assenze e gli squarci interiori che segnano l’animo umano. Attraverso le opere proposte, l’arte diventa strumento di riflessione e memoria, capace di trasformare dolore, perdita e distruzione, facendo emergere, anche in queste profonde rovine, un germoglio di resilienza. Il percorso espositivo pensato da artisti e curatori invita a osservare le fragilità e le loro cicatrici invisibili, accostandole alla rinascita. Stimola una visione consapevole della realtà, lontana dall’indifferenza collettiva, e apre uno spazio di dialogo tra chi crea e chi osserva.

L’artista che espone nel campus di Piacenza è Vanshika Agrawal. Si uniscono locandina e invito.

L’inaugurazione verrà aperta da Sua Ecc. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica.

Seguirà la visione delle opere esposte presso la piazzetta interna.

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