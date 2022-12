Rancan e Stragliati: “A Coli manca il medico di base, la Regione provveda a garantire un presidio”

“Una situazione preoccupante cui occorre porre rimedio quanto prima, anche alla luce del periodo invernale”. Il capogruppo in consiglio regionale e commissario Lega Emilia, Matteo Rancan, e il consigliere regionale della Lega Valentina Stragliati, prendono di petto l’assenza di un medico di base a Coli (Valtrebbia, Piacenza), dopo il pensionamento dei medici che gestivano il presidio, oggi rimasti vacanti e investono del problema la Regione.

“Abbiamo prontamente presentato un’interrogazione regionale – spiega i leghisti – con la quale chiediamo alla Giunta di prendere i provvedimenti necessari a garantire il presidio medico alla comunità di Coli”. Nell’atto ispettivo, Rancan e Stragliati, chiedono delucidazioni alla Giunta circa “la chiusura contestuale degli ambulatori medici” e come intende “la Regione porre rimedio alla situazione venutasi a creare”, alla luce del fatto che siamo entrati nel pieno della stagione invernale, che notoriamente è quella nella quale si fa più ricorso ai medici di base.

“Come Lega da sempre ci battiamo dai banchi della Regione per chiedere che la sanità torni ad essere territoriale, evitando, come in questo caso, di lasciare indietro le comunità più periferiche. Il tutto mentre la giunta regionale, a trazione Pd, non perde occasione per rimarcare il primato della sanità emiliano-romagnola oltre al sostegno alle aree interne: evidentemente la realtà dei fatti non corrisponde alla narrazione dell’esecutivo regionale” concludono Rancan e Stragliati.