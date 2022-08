A Ferriere una fresca domenica all’insegna del Made in Italy con i Mercanti di Qualità. Tutta la moda dell’estate il 7 agosto, grazie a banchi di eccellenza pronti a proporre dagli abiti freschi e leggeri ai sandali, dagli accessori moda ai costumi e all’intimo.

Inoltre grazie ai Mercanti di Qualità si potranno trovare: fiori e piante, biancheria per la casa, oggettistica e artigianato per rinnovare la casa e non perderti il buono dei nostri prodotti enogastronomici.

Informazioni alla pagina Facebook Mercanti di Qualità Piacenza.