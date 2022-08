Rugby – Il calendario completo dei Lyons tra Top10 e Coppa Italia

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noti i calendari del Peroni TOP10 e della Coppa Italia per la stagione 2022-23 cui prenderanno parte le migliori dieci formazioni del panorama italiano maschile.

La massima divisione, il Peroni TOP10, prenderà il via il 1° ottobre con la prima delle diciotto giornate di stagione regolare che qualificheranno le migliori quattro formazioni al doppio turno di semifinali del 6/7 maggio e 13/14 maggio. Le vincitrici si affronteranno in campo neutro il 27 maggio per l’assegnazione del 92° Titolo Italiano.

Sitav Rugby Lyons inizierà la propria stagione con la prima giornata di Coppa Italia il 17 tra le mura del Beltrametti, ospitando il blasonato Rugby Rovigo Delta. Per quanto riguarda il Peroni TOP10, esordio in campionato con una partita subito sentitissima, il derby emiliano con l’HBS Colorno in casa il 1o ottobre.

Alla seconda giornata di Peroni TOP10 si replica la sfida con il Rugby Rovigo, seguita da un’altra trasferta a Calvisano. A seguire, i Leoni ospiteranno il Rugby Viadana, prima della trasferta romana per affrontare le Fiamme Oro. Il 19 novembre in occasione della 6a giornata arriverà al Beltrametti il Petrarca Padova Campione d’Italia, sfida seguita dall’altro derby stagionale contro il Valorugby Emilia. Chiudono il calendario bianconero le sfide con Mogliano e CUS Torino.

Peroni Top10

Giornata 1

And. 01.10.2022– h.16.00 /Rit. 07.01.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – HBS Colorno

Giornata 2

And. 08.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 14.01.2023 – h.15.00

Femi- CZ R. Rovigo Delta – Sitav Rugby Lyons

Giornata 3

And.15.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 21.01.2023– h. 15.00

Transvecta Rugby Calvisano – Sitav Rugby Lyons

Giornata 4

And. 22.10.2022 – h. 16.00 / Rit. 04.03.2023– h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970

Giornata 5

And. 12.11.2022– h. 15.00-Rit. 11.03.2023– h. 15.00

G.S. Fiamme Oro Rugby – Sitav Rugby Lyons

Giornata 6

And. 19.11.2022– h. 15.00-Rit. 25.03.2023 – h. 15.00

Sitav Rugby Lyons – Petrarca Rugby

Giornata 7

And. 03.12.2022 – h. 15.00-Rit. 01.04.2023 – h. 16.00

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

Giornata 8

And. 10.12.2022 h. 15.00-Rit. 15.04.2023– h. 16.00

Sitav Rugby Lyons – CUS Torino Rugby

Giornata 9

And.17.12.2022– h. 15.00-Rit. 22.04.2023 h. 16.00

Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons

Semifinali: 6/7 maggio 2023 – 13/14 maggio 2023

Finale: 27 maggio 2023

Coppa Italia

I Giornata – 17.09.22 – ore 16.00

Sitav Rugby Lyons – Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

II Giornata – 24.09.22 – ore 16.00

Valorugby Emilia – Sitav Rugby Lyons

III Giornata – 04.02.23 – ore 15.00

Riposa: Sitav Rugby Lyons

IV Giornata – 11.02.23 – ore 15.00

Sitav Rugby Lyons – Rugby Viadana 1970

V Giornata – 26.02.23 – ore 15.00

G.S. Fiamme Oro Rugby – Sitav Rugby Lyons

Finale: 8 aprile 2023