A Gossolengo il 31 agosto lo spettacolo “Il sarto delle parole” della compagnia “Il carrozzone degli artisti“

Il 31 agosto Gossolengo ospiterà in piazza Roma lo spettacolo teatrale “Il sarto delle parole” della compagnia “Il carrozzone degli artisti “ che si svilupperà in due momenti: alle ore 18,00 ci sarà un laboratorio per i bambini mentre alle ore 21.00 gli artisti si esibiranno per un pubblico più vasto.

La compagnia ha finalità di utilità sociale promuovendo e diffondendo la cultura e la pratica del teatro, della danza, del canto e dell’arte in genere in differenti contesti del sociale, come strumento di crescita culturale e umana, oltre che di aggregazione, per tutti i soggetti coinvolti. In particolare lo scopo di questa associazione è quello di porsi come punto di riferimento per persone, gruppi, comunità che sono considerati soggetti svantaggiati, a disagio, marginalizzati, che possono trovare nelle varie espressioni artistiche uno spazio di incontro, relazione e sviluppo delle proprie abilità e autonomie.

“Il Sarto delle Parole” è un poeta che cuce parole! Le parole che in questi anni abbiamo ascoltato nelle storie di chi abbiamo incontrato. Parole, parole, parole che si sono aggrovigliate… Sarà il sarto “poeta” a farci capire il valore delle parole e a consigliarci, con il suo sguardo poetico di salvarne alcune semplicemente ascoltandole.

Chi è il Sarto? E cosa fa con le parole? E soprattutto perché?

Allo spettatore viene implicitamente consegnato l’invito a rispondere a queste domande attraverso uno spettacolo che si dipana in sette quadri poetici, animati da una compagnia di artisti di strada, ciascuno portatore della propria fragilità e della propria forza.

A fare da filo rosso dei vari quadri, tra parole e silenzio, tra musiche e ambientazioni, alcuni temi ricorrenti – la bellezza dei gesti, la cura delle piccole cose, il guardare attraverso, la forza dell’insieme, il valore di ciò che è scartato – lo spettatore, grande e bambino, potrà ritrovarne anche altri facendo risonare il modo in cui le parole prendono forma.