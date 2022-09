Promuovere il territorio, la creatività e la cultura: a Piacenza Expo approda la prima edizione di “Mi Piace Crea” – AUDIO

Una straordinaria novità a Piacenza Expo, il 1 e 2 ottobre: è in programma Mi Piace Crea, fiera interamente dedicata alla creatività artigianale, dove scoprire segreti e nuovi prodotti. Per la manifestazione è stato predisposto uno spazio di oltre 6 mila metri quadrati che ospiterà le poliedriche espressioni della creatività e dell’artigianato a trecentosessanta gradi. Una vetrina espositiva che fa il suo esordio nel quartiere fieristico di Piacenza, snodo strategico per il nord Italia.

Le proposte sono molteplici: stand espositivi di piccoli artigiani, artisti e commercianti, workshop per adulti, laboratori creativi per bambini passando attraverso affascinanti mostre di artisti di fama internazionale.

Tutte le informazioni anche per accedere ai laboratori sul sito https://www.mipiacecrea.it/ .

A Mi Piace Crea sarà possibile percorrere le affascinanti strade del “fatto con le mani”, frutto di competenze e capacità tramandate, innovazioni applicate, e un di un sempre rinnovato, profondamente umano, desiderio di realizzare le cose da sé.

Saranno davvero tante e varie le attività creative o artigianali che Piacenza Expo metterà in vetrina a Mi piace Crea. Dalla tessitura al cucito e cucito creativo, dal ricamo al tricot e il crochet, dal mosaico al kintsugi, dalla realizzazione di accessori come borse e gioielli a quella dell’oggettistica per sé e per la casa, dallo scrapbooking al riciclo dei materiali, passando per esperienze come la calligrafia, la scrittura creativa e il teatro, con incursioni anche nella cucina con la pasta fatta a mano e i dolci fino ad arrivare ai prodotti per la cosmesi.

Organizzatrice della manifestazione, Alessandra Bottani: “Ringrazio la Camera di Commercio per aver supportato l’iniziativa, l’idea nasce da un momento di scambio con Federica Bussandri, grazie al quale abbiamo capito quante potenzialità potesse avere questo settore. Con un biglietto di 7 euro (solo per gli adulti) si può assistere a una mostra che annovera celebri artisti internazionali”.

“Sarà presente anche Visit Emilia con una quarantina di imprese turistiche del bacino di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “Un’occasione per esaltare le eccellenze del nostro territorio: l’eccellenza, si sa, nasce proprio dalla creatività che è il trait d’union della fiera”, commenta Pierangelo Romersi, Direttore di Destinazione Turistica Emilia.

Proprio in seno a Visit Emilia una importante novità: alle 11,15 si terrà la presentazione della trasmissione “Emilia Food Experience” che andrà in onda su Discovery Channel.

“Abbiamo cercato di stimolare le imprese femminili a essere presenti, è un’opportunità con un nuovo canale di vendita, un nuovo modello organizzativo per ottenere nuovi risultati. Quindi speriamo di avere tanti visitatori a questa fiera”, commenta Federica Bussandri, presidente Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile.

“Ringrazio le associazioni di categoria per aver supportato questo nuovo evento, aperto anche a tutte le aziende del territorio. Una fiera nuova, che abbiamo voluto fortemente, adatta ad adulti e bambini, una di quelle fiere destinate ad attirare tanti visitatori e questo è un bene se si considera che grazie a Visit Emilia questa manifestazione sarà anche un’occasione di promozione turistica per il nostro territorio”, commenta Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo.

MOSTRE D’ARTE

A Mi Piace Crea potrai ammirare affascinanti Esposizioni di Opere d’Arte di artisti anche di fama internazionale: scultura, pittura, mosaico, disegno. Il fotografo Mauro LIviotti, i mosaici di Dino Maccini, i dipinti di Diego Maria Gradali, gli scultori Ivo Casana e Nicola Romualdi, i pittori Rodolfo Bersani, Fausto Chittofrati, Stefano Villaggi. I disegni di Matteo Felloni.

I LABORATORI CREATIVI

Mi Piace Crea sarà una esperienza completa che proporrà laboratori e workshop oltre alla possibilità di acquistare i migliori articoli, materiali, utensili per la manualità creativa. Utile occasione per chi, alle prime armi, ha bisogno di guide esperte e facili consigli. Numeri davvero notevoli: 70 laboratori il sabato e 67 la domenica.

Mi Piace Crea vuole diventare un appuntamento fisso abbinando al format già collaudato in altre città, un valore aggiunto costituito dal territorio accogliente ricco di piacevoli divagazioni culinarie che saranno presenti anche in fiera.

In un mondo che cambia velocemente prospettive, diventa di buon auspicio il ritorno alla manualità, alla creatività contemporanea, ad uno stile di vita che rinnova il “saper fare” con le esigenze legate alla sostenibilità, al riuso e alla socializzazione autentica dei laboratori creativi. Per non perdere di vista il divertimento e la passione come stimoli creativi e di condivisione con chi ha gli stessi interessi.