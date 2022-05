A Piacenza Palazzo Scotti di Vigoleno si apre alle famiglie il 1 giugno con lo spettacolo di Ferruccio Filipazzi “Te le conto e Te le canto”

A Piacenza Palazzo Scotti di Vigoleno si apre alle famiglie grazie al teatro per raccontare ai bambini il desiderio di un mondo colorato, d’amore e libertà.

Mercoledì 1° giugno, vigilia della 76a Festa della Repubblica, alle ore 20.30 il Salone d’onore della Prefettura di Piacenza, grazie alla sensibilità del Prefetto Daniela Lupo e alla disponibilità di tutto il personale, ospiterà un evento speciale per le famiglie.

La serata, organizzata da Teatro Gioco Vita, vedrà protagonista Ferruccio Filipazzi, attore, raccontatore di storie e musicista molto amato dal pubblico piacentino, che presenterà con la sua chitarra “Te le conto e Te le canto”: teatro di narrazione e canzoni dal vivo, per tutti a partire dai 3 anni.

Lo spettacolo è a pubblico limitato e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (la prenotazione potrà essere comunicata a partire da mercoledì 25 maggio a Teatro Gioco Vita: biglietteria@teatrogiocovita.it; tel. 0523.315578, da martedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13).

L’evento si svolge nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di sicurezza, con obbligo di mascherina FFP2 a partire dai 6 anni.

Musica, canzoni e storie per stare insieme, in allegria: sono questi gli ingredienti di “Te le conto e Te le canto”. Ascolteremo la storia di un bambino che, camminando sempre col naso all’insù, entra nelle pozzanghere e schiaccia le cacche, ma scopre anche che il cielo regala il volo degli uccelli, gli aeroplani e nuvole che giocano a trasformarsi… Alle fermate delle stazioni della fantasia ascolteremo il rap del pesciolino Johnny, il blues del Capitano Squalo e la storia di un mio amico che va all’asilo. Ci fermeremo nel paese dei bambini che non vogliono mai andare a dormire e canteremo tutti insieme la filastrocca dei perché.

Dalla valigia delle storie potranno uscire, a sorpresa o su richiesta, storie di cibo e di paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline… E alla fine batteremo forte le mani, a ritmo, e proveremo ad arrivare in cima ai desideri di un mondo colorato, d’amore e libertà.

La prima volta del teatro per le famiglie in Prefettura risale al 30 dicembre 2018.

Adesso questo ritorno assume un ulteriore significato sia perché è in calendario proprio alla vigilia della Festa della Repubblica sia perché si colloca dopo i lunghi mesi dell’emergenza sanitaria, difficili anche per i bambini e le famiglie che tra le altre cose hanno visto fortemente limitate le occasioni di socialità.

Ferruccio Filipazzi, molto amato dal pubblico piacentino, ha all’attivo un’intensa carriera.

Nel 1973 fonda il gruppo musicale “…e per la strada” che aderisce al Nuovo Canzoniere Italiano e all’Istituto E. De Martino con numerose tournées in Italia e all’estero. Lavora con il C.T.B. sotto la regia di Massimo Castri, con il Teatro Stabile di Torino diretto da Sergio Liberovici, con Sala Fontana di Milano e con il Teatro del Buratto dove opera prima come attore e poi anche come autori dei testi e delle musiche.

Fondamentale, oltre al teatro, l’esperienza della lettura teatrale, con bambini e adulti. Ha accompagnato Fernanda Pivano, Dacia Maraini e Vincenzo Consolo.

Ha condotto seminari sulla lettura a voce alta presso l’Università Cattolica, è stato “lettore ufficiale” della casa editrice E.Elle e negli anni ha realizzato incontri di letture e musiche in collaborazione con Scuole, Biblioteche e Comuni.

Ha letto in piazze, scuole, stazioni, rifugi, corriere, prati, balconi, cantine, montagne, osterie, castelli, barconi, furgoni, ville. Da solo o in compagnia di decine di musicisti.

Con lo spettacolo “Genesi” ha vinto l’edizione 2013 de “I Teatri del Sacro” di Lucca.

Informazioni e prenotazioni

Teatro Gioco Vita – Via San Siro 9 – tel. 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it

Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-13.