I Campionati regionali sorridono all’Atletica Piacenza: incetta di medaglie

L’Atletica Piacenza è stata protagonista di una serie di fine settimana davvero esaltanti in termini di risultati, a cavallo tra Campionati regionali Allievi a Piacenza e Campionati regionali Assoluti a Parma.

Emma Casati ancora sugli scudi

Partendo dalla seconda giornata dei Campionati Allievi/Juniores/Promesse, tenutisi a Piacenza il fine settimana del 21/22 maggio, non possiamo non segnalare la magnifica gara di Emma Casati, oro regionale nei 3000m Juniores. Nonostante la gara in solitaria, Emma è riuscita a far registrare un super tempo, 10’33”49.

È tornato alla vittoria anche Lorenzo Cesena. Grazie all’ottimo 53”66 nei 400hs Promesse, il giovane dell’Atletica Piacenza si è aggiudicato il primo posto nella gara. Altro oro per Eleonora Nervetti, 24”54 sui 200m Promesse. Anche Matteo Ceruti ha vinto la gara del getto del peso, lanciando la palla di ferro a 10,85m.

Argento per Andrea Palazzina, capace di scagliare il martello da 5kg degli Allievi a 41,97m. Grande la soddisfazione per il ragazzo e per il tecnico Mattia Cavazzuti. La misura appena ottenuta rappresenta infatti il primato personale del giovane biancorosso. Nella stessa gara, ma per la categoria Promesse, si è poi aggiudicato la medaglia d’argento Andrea Rinaldi, capace di lanciare l’attrezzo a 38,75m.

Argento anche per Anna Pissarotti, che nei 400hs Allieve ha superato le barriere in 1’06”73. Nella stessa gara, ma Juniores uomini, si segnala il bellissimo argento di Matteo Milani, 1’00”94. Medaglia di bronzo nei 400hs Juniores donne per Vittoria Ferrari, 1’06”67.

Ha conquistato l’argento anche la staffetta 4x400m Allieve composta da Alessia Achilli, Monia Harbi, Alice Davoli e Francesca Zanelli. Il quartetto è giunto al traguardo in 4’21”22. Prosegue quindi l’eccellente stato di forma per la staffetta Allieve del miglio. Soltanto la settimana precedente Chiara Sverzellati, Monia Harbi, Anna Pissarotti e Francesca Zanelli hanno ottenuto il minimo di partecipazione ai Campionati italiani U18.

Regionali assoluti

Passando poi ai Campionati regionali Assoluti, tenutisi a Parma il 28 e 29 maggio, è di nuovo Emma Casati a far parlare di sé, grazie alla medaglia d’oro sui 5000m, corsi in 17’48”22. Mattia Bongiorni ha corso i 400m in 51”05 aggiudicandosi un bellissimo bronzo regionale Assoluto.

Bronzo anche per Giovanni Tuzzi, 4’01”12 sui 1500m, in una gara molto tattica, impostata su ritmi lenti, per poi giocarsi la volata finale.

Argento per Mia Albasi sui 3000 siepi, con l’ottimo tempo di 12’20”09 e un grosso rammarico: per soli 9 centesimi, Mia non è riuscita a staccare il biglietto per i Campionati italiani Juniores. Non è ancora detta l’ultima, visto che la giovane allenata da Giuliano Fornasari avrà ancora altre occasioni per giocarsi la qualificazione.

Ora la testa va ai prossimi Campionati italiani di Giugno, appuntamento clou per tutti i giovani atleti della penisola.