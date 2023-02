A The Voice Senior la piacentina Aida Cooper, in squadra con l’amica Loredana Bertè

Ieri sera, venerdì 3 febbraio 2023, AntonellaClerici è tornata in onda su Rai1 con la quarta puntata dedicata alle Blind Audition della terza edizione di The Voice Senior 2023.

A cantare sul palco di The Voice Senior 2023 si è presentata Aida Cooper, una grande vocalist che ha cantato con i più grandi cantanti, tra cui Loredana Bertè e la sua indimenticabile sorella Mia Martini, ma anche con Francesco De Gregori e Eros Ramazzotti. A girarsi sono tutti e quattro i quattro giudici, ma Aida Cooper, non poteva non scegliere di andare nella squadra di Loredana Bertè, che nel frattempo per paura di essere bloccata da uno dei giudici ha deciso di bloccare Gigi D’Alessio.

Dopo l’esibizione Aida Cooper e Loredana Bertè durante la puntata di questa sera di The Voice Senior 2023 andata in onda in prima serata su Rai Uno, si sono esibite sulle note del brano “Donna” portato al successo dall’indimenticabile Mia Martini. Ecco l’esibizione di Aida Cooper e Loredana Bertè.