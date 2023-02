Nel box nascondeva una bicicletta e attrezzi da lavoro per 30 mila euro, denunciato

Aveva nel garage ben 49 elettroutensili e utensili edili di diverse marche : trapani, avvitatori, attrezzi di vario genere e una bicicletta da corsa per un valore di circa 30mila euro.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Rivergaro a risalire all’origine di alcuni attrezzi idraulici e altro materiale di un idraulico di Fidenza che ne aveva denunciato il furto alla fine del mese di gennaio 2023 presso la Stazione Carabinieri del paese dove risiedeva.

Il 2 febbraio 2023 i militari della Stazione di Rivergaro a conclusione di un’attività d’indagine hanno denunciato per ricettazione un uomo di 47 anni che in un garage aveva nascosto vari utensili per un valore di 30mila euro circa. Dopo aver monitorato alcuni siti web per la vendita di oggetti vari, i carabinieri sono risaliti al 47enne che era solito inserire annunci di vendita, a modici prezzi, di utensileria edile varia.

Tutto il materiale rinvenuto, verosimilmente provento di furti, è stato sequestrato. Gli attrezzi ed altri utensili riconosciuti dall’idraulico di Fidenza per un valore di 5mila euro è stato restituito e i militari di Rivergaro hanno subito iniziato le indagini e gli accertamenti al fine di cercare di rintracciare i legittimi proprietari del restante materiale e di una biciletta da corsa per un valore che supera i 20mila euro.

A tal proposito, se qualche attrezzo è riconosciuto si può contattare direttamente i carabinieri della Stazione di Rivergaro al nr. 0523.958657 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.