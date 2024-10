A Valter Bulla la cittadinanza onoraria del Comune di Piacenza: “Testimone di generosità autentica” – AUDIO

A Valter Bulla la cittadinanza onoraria del Comune di Piacenza. Deliberata dal Consiglio comunale il 6 maggio scorso, accogliendo all’unanimità la proposta del consigliere Putzu, l’onorificenza a Valter Bulla è il “riconoscimento – carico di affetto e di gratitudine – che la nostra comunità tributa a un uomo speciale, che siamo orgogliosi di annoverare come concittadino“, ha detto il sindaco Katia Tarasconi.

Le parole di Valter Bulla

“Sono molto emozionato perché è una cosa che mi fa tanto tanto piacere, ma allo stesso tempo mi mette anche in difficoltà per il fatto di essere all’altezza di questo premio. La mia esperienza negli anni passati all’ospedale di Villanova con la disabilità mi ha creato una sensazione e una volontà di fare qualcosa per tutti quelli che hanno delle grosse difficoltà“.

“Quindi è stata una grande esperienza che mi ha veramente forgiato in questo modo di essere e tutte le volte che uno apre la porta mi dice ‘ho bisogno di’… sono pronto“.

“A Piacenza trovo anche tanta condivisione nelle cose che faccio, e alla fine per arrivare a dei risultati è molto importante avere un’adesione a tutte le manifestazioni di raccolta che faccio. I cittadini danno veramente sempre una grande risponde. Piacenza risponde sempre quando si tratta di aiutare chi è veramente in difficoltà“.

Cavaliere della Repubblica nel 2018

Nominato Cavaliere della Repubblica nel 2018, da tre anni consigliere con delega al Welfare del Consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, membro del Consiglio direttivo della Pubblica Assistenza Croce Bianca, la sua è una presenza attiva nel cuore della comunità, che va ben oltre i ruoli istituzionali che affianca a una solida attività imprenditoriale.

Sempre a fianco di chi ha bisogno

Al fianco delle persone con disabilità in un cammino di riabilitazione e inclusione sociale legato ai valori dello sport; accanto alle associazioni impegnate nella promozione e nella tutela della nostra salute; dietro le quinte delle iniziative volte a sostenere le famiglie che si confrontano con la complessità dell’autismo o con le difficoltà di una non autosufficienza; nelle infinite varianti di magliette solidali che ha prodotto nel tempo, nelle attrezzature di cui ha garantito la disponibilità e ha reso possibile l’acquisto.

Rara umiltà e impegno infaticabile

“Valter, del resto, possiede uno dei tratti caratterizzanti della piacentinità: l’abitudine a privilegiare i fatti alle parole. Questo lo ha portato, con rara umiltà e impegno infaticabile, a raggiungere traguardi sempre più importanti non solo nella sua professione, ma con un risvolto collettivo evidente nelle innumerevoli opere benefiche e nei progetti di solidarietà che recano la sua impronta inconfondibile“. Continua il sindaco.

“In tutti questi tasselli del mosaico, c’è la motivazione della cittadinanza onoraria che oggi sono fiera ed emozionata di consegnare ufficialmente a nome dell’Amministrazione, della Presidente e di tutti i colleghi del Consiglio comunale, ma ancor prima a nome di Piacenza e di tutti coloro che, grazie alla generosità e alla sensibilità di Valter, hanno potuto avere voce e una speranza nuova“.