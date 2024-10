Ossessioni culinarie di Salvador Dalì, il talento e l’amore per la cucina. Tixi: “Stimolate dall’anniversario del Movimento Surrealista” – AUDIO

Ossessioni culinarie di Salvador Dalì, Sabato 19 ottobre alle ore 17,30 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni a Piacenza i risultati di mesi di studio sulle opere, il talento e l’amore per la cucina di questo grande artista. Un evento che sostiene l’associazione Piacenza in Blu.

“Siamo un’associazione che ormai da più di 30 anni è presente nella realtà locale – spiega la Presidente dell’Accademia Gastronomica Maria Luigia Giuseppina Tixi – è nata dalla passione per la cucina e soprattutto, siamo fermamente convinti, che il cibo sia un aspetto essenziale della civiltà umana, della storia e del costume di un popolo. Tutto questo unito al divertimento attorno ai fornelli che ci ha dato modo progressivamente di definire questa nostra vocazione, proprio di fare ricerca gastronomica”.

“Ogni evento organizzato dalla nostra Accademia –ancora la Professoressa Tixi – ci piace che abbia un tema sul quale nei mesi precedenti studiamo, quindi perché no l’anniversario del movimento surrealista? Un evento che ci ha dato lo spunto per studiare questo personaggio alquanto interessante”.

“Abbiamo voluto fare questa ricerca, percorrendo tre filoni – specifica Tixi – il Dalì pittore surrealista, quindi rievocando i quadri più importanti dove l’elemento cibo è spesso presente, il percorso di Dalì catalano, quindi amante del suo territorio con una cucina molto più povera, più legata ai prodotti che offriva questo territorio geografico. Poi gli eccessi, il Dalì sibarita delle sue frequentazioni nella grande Parigi, fatte di lusso strenato e qui tavole imbandite piene di cibo”.

Dallo studio è emerso che Dalì personalmente era molto parco nel consumare il cibo, ma in compagnia ospitava meravigliose, raffinatissime cene in stile francese innaffiate dai migliori vini. Si delineano così due vie, una più mondana ed opulenta, ed una più verace e rustica Catalana, essendo Dalì originario di quella regione e manifestando un forte attaccamento alla sua terra d’origine nonostante il successo planetario.

Si inizierà nella Sala degli Arazzi con un intervento sul tema del surrealismo e dell’opera di Dalì a cura della Dottoressa Silvia Bonomini, seguita dalla Socia Valeria Palmas che spiegherà ai presenti come il tema è stato indagato e realizzato. Oltre a queste due versioni gastronomiche di Dalì gli ospiti del buffet (ospitato nello storico refettorio del collegio Alberoni) potranno godere di una terza serie di installazioni commestibili legate alle opere dell’artista in cui la fantasia delle socie dell’Accademia si è sbizzarrita per offrire un’occasione di fruizione dell’arte molto diversa dal solito, ovvero non solo attraverso gli occhi ma coinvolgendo anche il gusto.

“I biglietti sono in prevendita presso la libreria Fahrenheit 451 di via Legnano qui a Piacenza – anticipa Tixi – con una minima offerta di 35 euro si acquista il tagliando e si accede a questo che vogliamo chiamare pomeriggio culturale gastronomico. Ci saranno due conversazioni, uno più sull’aspetto della pittura e l’altro sulla cucina”.

“Una volta all’anno creiamo eventi che abbiano poi un sapore di solidarietà – indica la Professoressa Tixi – Quest’anno abbiamo scelto di sostenere Piacenza in blu, un’associazione che con grande coraggio e con tutta la nostra gratitudine si occupa di ragazzi diversamente abili, mi piace chiamarli così”.

Sabato 19 ottobre ore 17.30, Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni a Piacenza, si indaga sul talento ma anche su quelle che sono le ossessioni culinarie di Salvador Dalì.