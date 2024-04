Rissa a Borgonovo durante la Fiera dell’Angelo, ragazzo accoltellato e indagini in corso

Di questa rissa si era già parlato lunedì scorso. Una rissa avvenuta tra alcuni giovani in piazza Garibaldi a Borgonovo, durante la Festa dell’Angelo.

Due gruppi si sono affrontati a suon di calci e pugni. A un certo punto sembrava che uno dei partecipanti avesse estratto un coltello, scatenando il panico tra i presenti. All’arrivo dei carabinieri, alcuni dei riottosi si erano già dileguati e del coltello non era stata rinvenuta alcuna traccia.

Ora però, grazie agli accertamenti dei carabinieri, emerge che il coltello era stato estratto eccome da uno dei partecipanti alla rissa. Anzi, il soggetto avrebbe utilizzato il coltello per ferire uno dei rivali, finito al pronto soccorso con una lesione da arma da taglio. Una ferita non grave, per fortuna, ma ora i carabinieri hanno avviato le indagini del caso.

LEGA. “EPISODIO GRAVISSIMO, SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME, GIUSTIZIA FACCIA PROPRIO CORSO“

“In merito all’escalation di aggressività e violenza che coinvolge sempre più frequentemente giovani ragazzi in gravi azioni criminali, desideriamo esprimere la nostra preoccupazione e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È con profondo rammarico che apprendiamo dell’aggressione subita da un giovane di 18 anni e di un amici, durante la notte di lunedì alla fiera dell’Angelo a Borgonovo (Piacenza)”. Così Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega e Matteo Rancan, capogruppo e segretario Lega Emilia, “sull’atto violento, perpetrato da individui di origine nordafricana, che ha provocato lesioni gravi e ha seminato paura e angoscia nella comunità della Valtidone”.

“Condanniamo fermamente questo gesto di violenza gratuita e auspichiamo che i responsabili vengano tempestivamente individuati ed assicurati alla giustizia. È fondamentale garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, soprattutto dei più giovani, creando un ambiente dove regnino il rispetto e la convivenza pacifica” continuano i leghisti.

“Ci uniamo al giovane ferito e al suo amico nel condannare tale atto vile e ingiustificato. La violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra società. Auspichiamo che eventi come questi non si ripetano e che la comunità possa lavorare insieme per prevenire simili episodi.In seguito a questa triste vicenda, esprimiamo la nostra solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, assicurando loro il nostro pieno sostegno in questo momento difficile” concludono.