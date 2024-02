Logistica, accordo tra Cgil e SDA per il premio di risultato: “In arrivo 125 euro al mese”

Oltre milleseicento euro all’anno, ossia 125 euro al mese per 13 mensilità: accordo raggiunto per gli autisti di SDA delle sedi di Piacenza e Lodi grazie alla Filt Cgil di Piacenza.

E’ stato sottoscritto un accordo di secondo livello con un Premio di Risultato per i driver alla sede di Piacenza e di Lodi della Sda, con la società GIMBO.

“A lavoratrici e lavoratori verrà corrisposto un premio di 1625€ all’anno, 125€ al mese per 13mensilità per l’anno 2024 al raggiungimento di parametri di produttività e presenza. È un ottimo risultato raggiunto, che è stato possibile cogliere grazie all’unità tra sindacato e lavoratori di Sda che ci hanno dato fiducia in questi anni.”

Così, in una nota, la Filt Cgil di Piacenza commenta l’accordo.

“Riteniamo – prosegue Filt Cgil – che solo così si tuteli veramente il potere di acquisto dei lavoratori, riconoscendo loro il giusto merito per il lavoro che fanno quotidianamente”.