Aci Piacenza consigli pratici prima di partire per le vacanze estive i vantaggi della tessera Gold – AUDIO

Aci Piacenza come di consueto è in prima linea nel fornire consigli e servizi per tutti coloro che stanno per partire per le vacanze. La priorità è lo stato del mezzo di trasporto efficienza meccanica, gli pneumatici e tutti i servizi che sono a disposizione dei soci con la “tessera Gold”la scelta che vi fa viaggiare sicuri.

Intervista con il Presidente di Aci Piacenza Dott Michele Rosato

Aci Piacenza, controllare lo stato del mezzo

“Il controllo del mezzo di trasporto è una delle cose più importanti – sottolinea il Presidente di ACI automobil Club Italia di Piacenza il Dr Michele Rosato – anche in vista di un aumento esponenziale del traffico. E’ necessario fare un backup del veicolo controllando olio, i liquidi, lo stato degli pneumatici, lo stato delle gomme dei tetgicristallo”.

Aci Piacenza, gli atteggiamenti prudenti

“Portare con se in auto acqua fresca, in caso di blocchi stradali, aggiornarsi con i canali tradizionali sulle condizioni del traffico, programmare percorsi alternativi. Effettuare una sosta ogni due ore se si tratta di una trasferta lunga, non mettersi alla guida dopo aver preso farmaci che possono dare sonnolenza o aver assunto alcolici. Attenersi ai limiti di velocità dei singoli tratti, mantenere le distanze di sicurezza dai mezzi che vi precedono e non utilizzare device tecnologicci che vi possano distrarre”.

Aci Piacenza, la tessera gold

“La tessera gold è importantissima perché offre ai soci grandissimi servizi come: soccorso stradale con traino gratuito fino a 35 km, due volte su qualsiasi veicolo in cui si viaggia anche se non è di proprietà, per tre volte all’estero su qualsiasi veicolo si viaggi, sono oggetto anche di assicurazione da parte dell’automobile club, anche chi va in bicicletta, perché sia socio ovviamente e anche monopattini elettrici.”

Aci Piacenza i servizi accessori

“Parliamo poi di servizi accessori, su qualsiasi veicolo, autosostitutiva, riborso di spese di albergo e taxi, riborso per le spese di viaggio, pulizia del serbatoio, per errato rifornimento del carburante, assistenza medica, assistenza legale, assistenza in casa con invio di elettricista, idraulico, fabbro, falegnami in caso di necessità”.

Bollo Sicuro

“Aci raccoglie i bolli di tutti gli automobilisti, con questa tessera possono avere il bollo sicuro Aci provvede al pagamento direttamente alla scadenza.

Convenzioni con le associazioni

“Il costo della tessera Gold è di 99 euro ma abbiamo attive aclune convenioni con ACLI con i sindacati e altre associazioni di categoria ai cui iscritti il prezzo è ridotto fino a 79 euro.”

Informazioni

“La tessera gold si può sottoscrivere presso la sede di Aci Piacenza in via Maculani il personale della sede vi acccoglierà con molta competenza”.

