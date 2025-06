Grande momento per le azzurre del basket, Merli: “Occasione per tutti. Sarebbe fantastico vedere un allenatrice nella serie A1 maschile” – AUDIO

Grande momento per le azzurre del basket, Marco Merli: “Occasione per tutti. Sarebbe fantastico vedere un allenatrice nella serie A1 maschile”. Lo ha detto l’allenatore piacentino a Radio Sound, mentre l‘Italia del basket femminile sta vivendo momenti bellissimi ai campionati europei.

Un momento storico per il basket femminile italiano

E’ una grande occasione per il movimento femminile italiano – spiega Marco Merli – a tutte le latitudini. Quindi nelle province dove c’è tradizione, ma anche in quelle dove si sta lavorando per crescere. L’Italia del basket in questi europei sta dimostrando di essere una squadra che non vuole lasciare nulla al caso, nonostante, già dall’inizio del torneo, non fosse il team favorito.

Intanto il movimento stava per avere la prima allenatrice nel massimo campionato maschile, quello di serie A1, poi però la bravissima Cinzia Zanotti ha declinato l’offerta di Brescia

E’ un’icona della pallacanestro femminile, da giocatrice e poi da allenatrice. Penso che la sua scelta sia quella di presentarsi più avanti, se sarà nuovamente chiamata, con tutti i crismi del caso. Probabilmente ora non c’era abbastanza tempo per affrontare la cosa.

Sarebbe molto bello però ritrovare una allenatrice in A1

Sarebbe una cosa fantastica. Penso che le competenze non abbiano genere.

Sono commenti che non meritano di essere evidenziati.

E’ difficile oggi non leggere i social anche ai massimi livelli

Purtroppo i giudizi sono emersi per la poca conoscenza di Cinzia Zanotti e dell’importanza del movimento legato al basket femminile.

