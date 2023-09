Addio a Marco Bertoncini: “Prezioso analista politico e liberale vero”

Dopo la scomparsa di Corrado Sforza Fogliani, è mancato ieri un altro liberale vero, Marco Bertoncini, notista politico del quotidiano economico Italia Oggi e prezioso collaboratore di Confedilizia, di cui era stato un eccellente segretario generale. Piacentino, da molti anni viveva a Roma.

«Con lavv. Sforza ricorda in una nota lAssociazione dei Liberali Piacentini negli anni 70-80 del secolo scorso aveva formato una coppia formidabile in Consiglio comunale a Piacenza. A Palazzo Mercanti ancora ricordano i suoi interventi, a cui era molto difficile controbattere, tanto erano precisi e puntuali. E gli avversari di allora ci hanno testimoniato che la loro opposizione in quegli anni fu molto dura, ma altrettanto corretta».

Il dott. Bertoncini era uomo preparatissimo, Conosceva ha scritto il direttore Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi la storia dItalia soprattutto in questi ultimi due secoli. Aiutato da una memoria prodigiosa, conosceva le correnti politiche, sociali, culturali che guidano levoluzione a volte affannosa del nostro Paese. Nonostante questa sterminata cultura, Bertoncini scriveva sempre in modo comprensibile, ponendosi sempre a livello del lettore medio ed evitando articoli complessi per due motivi, diceva: primo, perché nessuno è specialista in tutto; secondo, perché un quotidiano non lo si studia, lo si legge.

Un analista politico atipico e preziosissimo ha osservato ancora Magnaschi – che lascia un vuoto che sarà difficile da colmare. Ed è proprio il caso di dire che la sua scomparsa e quella di Sforza, nel giro di pochi mesi, segnano la fine di unepoca.

Una valutazione quella del direttore piacentino aggiunge la nota dei Liberali Piacentini sulla quale non si può che essere daccordo. Quando vengono a mancare persone di tale caratura, sostituirle diventa operazione impossibile: si può, però, portare avanti con convinzione gli ideali liberali per i quali hanno così efficacemente combattuto. Il modo migliore per ringraziarli e rendergli omaggio. E questo guiderà lazione presente e futura dellAssociazione dei Liberali Piacentini.