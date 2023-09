Tennistavolo – Girone impegnativo per la Teco Cattina nella A1 paralimpica

Si prospetta un girone decisamente impegnativo e con lunghe trasferte per la Tec0 Cattina, formazione di tennistavolo di Cortemaggiore che per la prima volta parteciperà al campionato di serie A1 maschile paralimpico in classe 11. La squadra è composta da Simone Miserotti e Marco Cacioli, e si prospetta il tesseramento di una terza giocatrice, Alexia Veronesi, arrivata da poco nella scuola magiostrina. A seguire i pongisti i tecnici del club: oltre a Alexander Sazonov, Alessandro Ferrini, Simone Dernini, Vincenzo Cattani e Leonardo Milza.

La formula prevede tre concentramenti, uno nel piacentino il 10 dicembre mentre gli altri si disputeranno a Palermo e Messina; ai primi di aprile 2024 la parte finale dei play off e play out si disputerà a Cadelbosco (Reggio Emilia). L’esordio in A1 sarà a Palermo il prossimo 26 ottobre contro Saetta Cagliari e Radiosa Palermo.