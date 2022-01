Scuola di polizia, Adele Belluso è il nuovo direttore: “Formare i futuri agenti su temi impellenti come la violenza di genere” – AUDIO

Il Primo Dirigente Adele Belluso è il nuovo direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Succede a Francesca Canu.

“E’ un graditissimo ritorno a Piacenza, un incarico che assumerò con senso di responsabilità trattandosi di un compito molto complesso”, spiega Belluso.

“Purtroppo le esigenze legate alla pandemia ci hanno costretto a rimodulare la struttura dei corsi: gli allievi seguono la parte teorica a casa, mentre all’interno della scuola, in presenza, svolgono i residui quattro mesi di corso pratico”.

“La mia priorità è dare uno slancio alla formazione, perché il corso didattico prevede una preparazione per questi futuri agenti. Organizzare incontri formativi legati alle problematiche più impellenti, veri e propri convegni dedicati a temi come la violenza di genere e incontri pratici sulle tecniche di approccio che questi ragazzi dovranno adottare quando saranno immessi in ruolo. Perché è importante dare una risposta alla cittadinanza che chiede sicurezza sia in termini di repressione che in termini di prevenzione”.

“La Scuola di Piacenza è una realtà importante, in particolare in questo periodo deve provvedere a immettere nei ruoli energie giovani che andranno a sostituire il personale che andrà in pensione, è una fase delicata”, spiega il questore Filippo Guglielmino.

Attualmente presso la Scuola di Piacenza sono in svolgimento due corsi a cui partecipano complessivamente 259 allievi.