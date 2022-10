In questura per un controllo da in escandescenze e aggredisce a calci e pugni quattro poliziotti

Portato in questura per un controllo da in escandescenze e aggredisce i poliziotti. I fatti sono accaduti ieri sera. Un uomo di origini egiziane di 20 anni è stato notato dalla polizia mentre vagava lungo strada Caorsana in evidente stato di alterazione da droghe o alcol. La pattuglia ha deciso così di condurlo in questura. Arrivato alla centrale di viale Malta, il giovane si è scatenato.

Ha aggredito quattro agenti con calci e pugni, morsi e nemmeno due scariche di taser sono state sufficienti a metterlo fuori gioco. A quel punto è stato chiamato il 118: dopo essere stato bloccato dai poliziotti, i sanitari lo hanno sedato e condotto al pronto soccorso. Per lui è scattata la denuncia per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Anche gli agenti feriti sono ricorsi alle cure del pronto soccorso.