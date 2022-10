“PetsFestival 2022” il 15 e 16 ottobre a CremonaFiere

Il 15 e 16 ottobre a CremonaFiere è in programma “PetsFestival 2022” un evento green e pet friendly, e non solo nelle intenzioni. Eliminati in un certo senso rettili e vaschette di plastica, il più grande evento allpet d’Italia si sviluppa quest’anno su una superficie di 25.000 mq. coperti ai quali se ne aggiungono quasi altri 10.000 mq. di aree verdi e esterne.

Si potranno trovare, oltre alle numerose aree tematiche (per la precisione area verde, area cani, area gatti, area acquariologia, area animali della fattoria, area piccoli animali, area alpaca e llama, area mondo gufo, by festival dei gufi) nelle quali saranno presenti animali ed espositori (vedi piantina sul sito www.petsfestival.eu) è previsto un calendario ricco e diversificato di eventi e spettacoli. Cominciando dall’area spettacolo cani nella quale aprirà le danze la sfilata allevatori, alla quale farà seguito la dimostrazione di treibball una disciplina divertente da fare col proprio cane e che va bene per tutti i cani di razza e non, poi il Kanin Hop (per la prima volta in Italia!!!) che ci presenterà dei super conigli – super simpatici e super atletici – impegnati in una corsa ad ostacoli: uno spettacolo coinvolgente e incredibile soprattutto per chi non lo ha mai visto.

Comunicato stampa, gli eventi di PetsFestival 2022