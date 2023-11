Pesta la compagna e il cugino, poi aggredisce gli agenti minacciandoli con un rasoio: bloccato e arrestato

Due aggressioni in poche ore, arrestato nordafricano. I fatti sono accaduti domenica scorsa. Intorno alle 5 gli agenti sono intervenuti per una lite in atto tra due uomini e una donna in via Santa Franca. All’arrivo degli operatori e ricostruiti compiutamente i fatti, i poliziotti hanno constatato essersi trattato di una mera lite, seppur con toni accesi, tra le parti.

La seconda richiesta di intervento

Intorno alle ore 7 una seconda richiesta d’intervento, questa volta in Stradone Farnese, dove alcuni passanti avevano segnalato un’aggressione violenta tra due presunti fidanzati. In questa circostanza la donna riferiva di aver subìto, a seguito di una lite per motivi di gelosia, diverse percosse ed essere stata colpita al volto dall’uomo; la stessa dopo aver ricevuto le cure del caso ha riportato diversi giorni di prognosi.

Il terzo intervento

Nel terzo intervento, intorno alle 11.45 sempre di domenica, la Sala Operativa della Questura di Piacenza ha inviato le volanti in via Montagnola per la segnalazione di una lite domestica. Giunti sul posto, gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver accertato quanto accaduto grazie anche alle testimonianze dei presenti, hanno intercettato e segnalato in via delle Benedettine a pochi metri dal luogo dell’aggressione; lo stesso è risultato privo di documenti, in evidente stato di ebbrezza alcolica. Presentava inoltre alcune ferite superficiali da taglio sull’avambraccio sinistro probabilmente auto inferte, alcune escoriazioni sulla mano sinistra all’altezza delle nocche e la mano destra sensibilmente gonfia.

Sul posto è intervenuto anche personale medico del 118. I sanitari hanno trovato anche la vittima dell’aggressione: il cugino del nordafricano. Era riverso a terra e con una vistosa ferita lacerocontusa sulla testa dalla quale fuoriusciva sangue. Hanno disposto così il trasporto del ferito presso il pronto soccorso di Piacenza.

L’autore dell’aggressione non ha esitato a minacciare gli operanti con un’arma da taglio (rasoio), proseguendo la propria condotta aggressiva, minacciosa e violenta nei confronti dei poliziotti, anche presso gli Uffici della Questura. Lo hanno così arrestato considerando anche la pericolosità sociale dello stesso che lo vedeva, nelle ultime ore, responsabile di altri due episodi di violenza nei confronti di persone a lui vicine.

Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida al termine della quale il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma.