Aggredita mentre cammina in via Farnesiana, 16enne molestata da un uomo: indagini in corso

Avvicinata da un individuo che dopo averla sorpresa alle spalle l’ha palpeggiata al seno e nelle parti intime. Vittima una ragazza di 16 anni. I fatti sono accaduti questa notte, intorno a mezzanotte. La ragazzina stava camminando in via Farnesiana quando un uomo l’ha avvicinata senza farsi notare.

Una volta raggiunta la ragazzina avrebbe allungato le mani palpeggiandola per alcuni secondi, poi sarebbe fuggito. La ragazza ha iniziato a urlare chiedendo aiuto: in quel momento passava una guardia giurata di Metronotte che si è fermata per prestare supporto alla giovane, sotto shock. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le ricerche del caso, senza esito. Indagini sono in corso.

Purtroppo non è il primo caso che si verifica a Piacenza in orario notturno. Solo nel gennaio scorso i casi simili erano stati addirittura tre.