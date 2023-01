Coldiretti, agricoltori a scuola di futuro: a Bologna i corsi per under 30 che vogliono investire in agroalimentare

“In Italia c’è un esercito di oltre 55mila giovani impegnati quotidianamente in agricoltura per difendere l’ambiente, il territorio, la salute e contrastare i cambiamenti climatici. Un settore strategico per la ripresa economica e occupazionale del Paese che dovrà per il futuro contare sull’energia, la preparazione e la lungimiranza dei suoi giovani imprenditori”. Lo ha detto Nicola Bertinelli, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna in occasione della tappa regionale di Coldiretti Giovani Impresa Academy, la scuola strategico-politica diretta agli imprenditori under 30, pensata per sostenere la crescita dirigenziale delle nuove generazioni di agricoltori.

Progettato in collaborazione con Inipa Coldiretti Education, la scuola è volta ad avviare una costante riflessione sulle aree tematiche più rilevanti e di attualità per l’agroalimentare italiano per quanti interessati a divenire parte integrante di Giovani Impresa e contribuire allo sviluppo del settore.

Il programma formativo della due giorni bolognese, al via mercoledì 25 ha visto gli interventi del Presidente Bertinelli insieme al Direttore regionale Marco Allaria Olivieri, della Delegata nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati e di quello regionale, Andrea Degli Esposti, proponendo un’azione di primo avvicinamento e inserimento di nuovi giovani imprenditori in Coldiretti Giovani Impresa attraverso una serie di incontri e di momenti di approfondimento guidati da testimonianze di referenti di area, tecnici da Bruxelles, testimonial del territorio, professori universitari e ricercatori.

Dalla provincia di Piacenza hanno partecipato Enrico Villa, Leonardo Borella e Mattia Repetti, accompagnati dal delegato Davide Minardi e dal segretario di Coldiretti Giovani Impresa Valerio Galli.

l percorso è stato inaugurato dal presidente nazionale Ettore Prandini che ha condiviso con i partecipanti la sua storia personale e la sua esperienza di rappresentanza e li ha aggiornati sulle sfide che il Paese ha davanti e sulle progettualità di Coldiretti messe in campo per la ripartenza.

“L’accesso alla conoscenza e il coinvolgimento in luoghi di confronto è un passaggio strategico e decisivo per la costruzione di una classe dirigente autorevole, aperta, consapevole ed europea” ha detto Andrea Degli Esposti, Delegato regionale di Giovani Impresa.