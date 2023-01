Calcio dilettanti, il programma: sfide ad alta quota in Eccellenza

Il programma del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Fischio di inizio su tutti i campi alle 14:30, salvo le eccezioni segnalate.

Eccellenza

Si prospetta una giornata di spettacolo ai piani alti del girone A. In programma non solo Borgo San Donnino-Cittadella Vis Modena, ma sfida importante anche per l’Agazzanese (quarta) che è ospite della Virtus Castelfranco (seconda). Gli amaranto sono chiamati ad un difficile test, tuttavia portare a casa la vittoria significherebbe essere vivi per la lotta scudetto. Partita ben più agevole per il Nibbiano&Valtidone che riceve il fanalino di coda Campagnola. Per i biancorossoblu l’obiettivo è vincere e provare a guadagnare qualche posizione in graduatoria. Infine, la Castellana Fontana riceve tra le mura amiche la Pieve Nontantola, squadra che sta conducendo un campionato di metà classifica.

In campo anche:

Piccardo Traversetolo-Rolo (fischio di inizio sabato alle 14:30)

Anzolavino-Fidentina

Boretto-Castelvetro

Borgo San Donnino-Cittadella Vis Modena

Colorno-Real Formigine

Modenese-Arcetana

Sasso Marconi-Vignolese

Promozione

Nell’anticipo del sabato il Carpaneto Chero è ospite della Futura Fornovo Medesano. Domenica, invece, la capolista Pontenurese gioca in casa del Terme Monticelli, mentre il diretto inseguitore Gotico Garibaldina è chiamato ad un difficile test in casa del Tonnotto San Secondo. Il Vigolo Marchese riceve il Brescello, mentre la Bobbiese vuole rifarsi contro il Noceto. Infine, l’Alsenese è impegnata in trasferta contro il Solignano.

In campo anche:

Polisportiva Il Cervo-Carignano

Felino-Team Traversetolo

Prima Categoria

La capolista Borgonovese ospita la Lugagnanese, mentre la Spes Borgotrebbia gioca sul campo dello Zibello Polesine. La Sarmatese (terza con una partita in meno) se la vede in casa dello Sporting Fiorenzuola.

In campo anche:

Fidenza-Sannazzarese (in campo sabato alle 15:00)

Audax Fontanellatese-Fiore Pallavicino

Pontolliese Gazzola-Junior Drago

Soragna-Ziano

Vigolzone-Viarolese Sissa

Seconda Categoria

Nel girone A, big match per la capolista Riverniviano che se la vede contro il Bobbio Perino. Il San Nicolò affronta il Gossolengo Pittolo. L’Audax Libertas gioca in casa contro il San Giuseppe.

In campo anche:

Podenzano-San Rocco

Rottofreno-Gragnano

San Lazzaro-Pianellese

Travese-San Corrado

Nel girone B, invece, la capolista Arquatese riceve tra le mura amiche il Cadeo. La Salicetese sfida il Gropparello, mentre il Pro Villanova affronta il Combisalso.

In campo anche:

Corte-Fraore

San Leo-San Polo

Mezzani-Fulgor San Secondo

Virtus San Lorenzo-Fonta

Terza Categoria

La Virtus Piacenza è chiamata ad una trasferta difficile sul campo del Vernasca. Il San Polo ospita la Turris. Il Farini Bettola se la vede contro la Folgore.

In campo anche:

Bivio Volante-Besurica

Caorso-Alseno

Fulgor Fiorenzuola-San Filippo

Gerbidosipa-Academy Moretti

Primogenita-Podenzanese

