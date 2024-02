Agricoltura sociale, al via a Cadeo il 21 febbraio “Gli Incontri del Mercoledì”

Al via una nuova iniziativa del Progetto di agricoltura sociale “Prossima Fermata” della Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio con sede a Cadeo. In collaborazione con Slow Food Piacenza e i Contadini Resistenti è stato organizzato un primo ciclo di 8 laboratori e pomeriggi divulgativi su temi urgenti quali la sostenibilità, l’importanza della biodiversità, lo spreco alimentare, la presenza di cibi sintetici, l’impatto del cibo sull’ambiente e sulla nostra salute.

“Gli Incontri del Mercoledì” vogliono essere un momento di confronto con la popolazione locale e con tutti coloro che vogliono diventare protagonisti della transizione ecologica, conoscere i produttori del territorio, parlare del proprio benessere, consigliarsi ed informarsi.

I mercoledì spaziano dalla produzione del miele biologico, ai principi di una sana alimentazione; i segreti e le proprietà delle erbe aromatiche, la storia e le tradizioni (con qualche curiosità) della cucina piacentina, le caratteristiche di un olio EVO genuino e sano.

Non mancheranno incontri “freschi” sulla frutta sana e di stagione, la produzione di gelati artigianali con prodotti locali attraverso le parole e le buone pratiche di artigiani e produttori doc!

Il primo incontro si terrà Mercoledì 21 febbraio a CADEO in via Emilia, 87 dalle 19 alle 20,30 circa con l’azienda agricola biologica Luca Modolo di Predalbora (Farini) dal titolo “ Api, miele e biodiversità” Impariamo a conoscere un miele di qualità. Si parlerà anche delle nuove frontiere del miele sintetico e di come difendersi dalle contraffazioni.

La prenotazione è necessaria per i posti limitati.

Il contributo di 15 euro per i laboratori sarà utilizzato quale rimborso spese dei contadini ed a sostegno del Progetto Caritas.

Esso è comprensivo di una gustosa degustazione, del materiale divulgativo e di una sorpresa da portare con sé.

Gli incontri con Slow Food Piacenza saranno invece ad offerta libera per il solo Progetto Caritas.

Inoltre dopo la partecipazione ad un minimo di 3 laboratori/incontri divulgativi, sarà distribuito un attestato di frequenza al “Ciclo di Incontri dell’Accademia Popolare del Gusto” di Slow Food.

Per informazioni e prenotazioni: scrivere una mail a slowfoodpiacenza@gmail.com oppure un DM all’indirizzo _prossimafermatacaritas oppure contattare i canali social dei Contadini Resistenti.

Gli incontri saranno anche un’occasione per condividere il Progetto sociale della Caritas che, con i suoi orti, il laboratorio di trasformazione ed il negozio attiguo alla sede, vuole diventare un punto di riferimento e di confronto sul territorio a servizio della comunità tutta.

E’ previsto un successivo ciclo di incontri, con gli stessi obiettivi salutari ed ecologici a partire dall’autunno sul vino, la farina e tanti altri prodotti di interesse.