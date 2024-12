Ai giovani della Caritas Diocesana giochi in dono dall’ Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Le Dame e i Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, Delegazione Emilia Romagna – Piacenza, per rendere le feste natalizie ancor più speciali, hanno voluto con un gesto di solidarietà essere vicini ai bambini di famiglie in difficoltà e che versano in situazioni di precarietà. Lo hanno fatto con una ricca donazione di giocattoli e libri. Tanti doni che porteranno felicità ai bambini che, soprattutto in questo periodo natalizio, potranno festeggiare e trovare momenti di serenità.

Caritas Diocesana, Ordine Costantiniano

L’Ordine Costantiniano è stato affiancato dalla Caritas Diocesana Piacenza Bobbio per l’attività organizzativa e logistica.

Il Delegato Vicario dell’Ordine Costantiniano, Cav. Uff. Pietro Coppelli ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando tutti i Cavalieri che si sono impegnati nella raccolta dei doni. Un ringraziamento particolare lo ha rivolto alla direzione della Scuola Sant’Orsola, rappresentata dall’Avv. Enrico Micheli, per aver coinvolto i giovani studenti in quest’opera di solidarietà. Coppelli ha sottolineato come questi piccoli atti rappresentano il seme che dovrebbe germogliare in ogni bambino, educandoli verso il gesto del dono e della carità.

Il Direttore di Caritas Mario Idda

Il Direttore della Caritas Diocesana Diacono Mario Idda, ringraziando l’Ordine Costantiniano per la costante attività svolta a sostegno dei bisognosi, ha lodato l’iniziativa che porta un forte messaggio rappresentato non solo dai doni materiali ma soprattutto dal gesto di vicinanza a tutte quelle persone che vivono ai margini della società. Idda ha ricordato che i bambini che riceveranno nei prossimi giorni i doni raccolti dall’Ordine Costantiniano appartengono a famiglie che a vario titolo sono inserite in percorsi e progetti che Caritas ha avviato al fine di reinserire tali famiglie nella società ed uscire da un sistema di assistenza

Al termine della breve cerimonia il Priore Vicario dell’Ordine Costantiniano Cav. Ecc. Don Stefano Antonelli ha benedetto i doni.