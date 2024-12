Ragazzino 15enne accoltellato al Cheope dopo scuola, aggressori in fuga tra la folla di studenti: indagini in corso

Un ragazzino di 15 anni sanguinante, intento a tamponare alcune ferite con alcuni fazzoletti. E’ la segnalazione giunta alle forze dell’ordine nel primo pomeriggio di oggi in via IV Novembre. Era la fascia oraria in cui la zona davanti al parcheggio del Cheope si riempie di studenti appena usciti da scuola, tanti giovani che scendono e salgono dai rispettivi autobus, una vera e propria fiumana di ragazzi.

Ed è proprio in questa situazione di caos che qualcuno ha allertato le forze dell’ordine segnalando un ragazzino ferito e sanguinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia insieme al 118. In effetti, sul luogo indicato dalla chiamata, si trovava un ragazzino di 15 con due ferite da arma da taglio, una al fianco e una alla schiena. Cosa sia accaduto è tutto da scoprire.

Non è chiaro nemmeno chi abbia chiamato le forze dell’ordine, nessuno sembra aver visto nulla. Ma ci sarebbero ben pochi dubbi sul fatto che si tratti di due fendenti da arma da taglio. Indagini sono in corso.