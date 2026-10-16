Pavonese-Fiorenzuola: rossoneri ancora a caccia della prima vittoria

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Il Fiorenzuola di mister Villa atteso dalla trasferta bresciana contro la Pavonese, gara valida per l’ottava giornata di Serie D, girone B.

Fiorenzuola in crescita ma ancora a 0 vittorie

I rossoneri arrivano a questo match dopo 3 pareggi consecutivi (ultimo per 0-0 nel derby, in casa, contro il Piacenza). Questi 3 punti conquistati hanno, per lo meno, smosso la classifica ma il Fiorenzuola è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Portare a casa in 3 punti in questa giornata darebbe la giusta carica per iniziare, seriamente, questa stagione.

Luca Mariotti, nuovo innesto nell’attacco rossonero

I ragazzi di mister Villa devono ancora trovare una soluzione per l’attacco che, in queste prime partite, è bloccato a dir poco. 1 solo gol in 7 partite è un dato veramente preoccupante che deve essere, quanto prima, invertito.

A questo proposito, è stato ufficializzato l’arrivo di Luca Mariotti, attaccante classe 2003 dal Club Milano: giocatore giovane ma di già grande esperienza per la categoria. Finalmente, sulla carta, un’altra buona soluzione offensiva per i valdardesi.

Qui il comunicato ufficiale del’US Fiorenzuola 1922.

Pavonese neopromossa e con lo stesso obiettivo dei rossoneri

I padroni di casa di mister Beccalossi sono una neopromossa della categoria e, come il Fiorenzuola, hanno l’obiettivo della salvezza. I bresciani sono partiti meglio con 2 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate (hanno una gara in meno da recuperare con il Milan Futuro). Vengono, però, da un brutto ko contro il Leon che si è imposto per 3-0 nell’ultima giornata e ci terranno, quindi, a risollevare la testa di fronte al proprio pubblico.

