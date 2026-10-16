Al via con AMOP i corsi gratuiti per caregiver, primo incontro il 5 novembre – AUDIO

Un percorso di formazione gratuito dedicato a familiari, parenti e amici che ogni giorno si prendono cura di persone con problemi di salute, tumori in particolare. È l’iniziativa promossa da AMOP (Associazione Piacentina Malato Oncologico) e Fondazione AMOP Piacenza, che avvieranno una serie di incontri rivolti ai caregiver del territorio piacentino e delle zone limitrofe.

Primo incontro il 5 novembre nella sede AMOP di via Luciano Bertè

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 5 novembre alle ore 17, nella sede di AMOP e Fondazione AMOP, in via Luciano Bertè 2, nei pressi di piazza Cittadella, a Piacenza. Gli incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale e saranno completamente gratuiti.

L’obiettivo è offrire un’opportunità di formazione e approfondimento a tutte quelle persone che, spesso nell’ambito familiare, si trovano ad accompagnare e assistere quotidianamente chi affronta problemi di salute. Un impegno che richiede attenzione, disponibilità e conoscenze utili per affrontare le diverse necessità legate alla cura.

La collaborazione con i reparti oncologici di Torino e Verona

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato dalle due realtà piacentine. Dal 2021, infatti, AMOP e Fondazione AMOP partecipano alla stesura di manuali dedicati ai caregiver, attraverso una collaborazione con reparti oncologici di Torino e Verona e, più recentemente, con il contributo di professionisti specializzati.

Un’esperienza che ora si traduce nell’organizzazione di incontri formativi sul territorio, con l’intento di mettere a disposizione dei partecipanti strumenti e conoscenze utili per affrontare il ruolo di caregiver.

I corsi si rivolgono non soltanto a chi assiste persone affette da patologie oncologiche, ma più in generale a familiari, parenti e amici impegnati nella cura di persone con problemi di salute, residenti a Piacenza, in provincia e nelle zone limitrofe.

Il programma dettagliato degli incontri sarà comunicato successivamente.

Come iscriversi ai corsi gratuiti AMOP: email e contatti WhatsApp

La partecipazione è gratuita, ma è prevista la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo info@fondazioneamopiacenza.it oppure contattare tramite WhatsApp Romina Piergiorgi al 320 0203906, Maria Rosa Cordani al 333 5986445 o Luigi Cavanna al 339 5411069.

Con questa iniziativa, AMOP e Fondazione AMOP intendono valorizzare il ruolo di chi si prende cura degli altri, offrendo un’occasione di formazione e condivisione a persone che rappresentano un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità di chi affronta una malattia.