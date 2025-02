Aladin il Musical a Piacenza sabato 15 febbraio al Teatro Politeama. I protagonisti “Vi faremo sognare” – AUDIO

Aladin il musical fa tappa a Piacenza sabato 15 febbraio alle ore 17 e alle 21 al Teatro Politeama. Il soggetto ispirato da “Aladino e la lampada meravigliosa” è di Stefano D’Orazio e le musiche dei Pooh. Aladino e Jasmine sono interpretati da Eugenio Grandi e Angelica Ranica, nella parte del genio Max Laudadio.

Aladin il Musical, conosciamo gli interpreti

Angela Ranica -”Da piccola ho sempre cantato e mi sono subito dedicata allo studio del canto e poi ho coltivato questa passione fino a arrivare all’accademia vera e propria che ho frequentato al posto dell’Università e quindi l’ho coltivata da sempre”.

Intervista a Eugenio Grandi e Angela Ranica

Eugenio Grandi – “Più o meno come Angela anch’io ho sempre cantato da piccolo fino a che mia madre non potendone più più e mi ha spedito in una scuola di canto e poi da lì anch’io, ho studiato fino ad arrivare in un’accademia. Per me però è successo dopo la laurea”.

Aladin il Musical, lo spettacolo

“E’ stato amore a prima vista, appena ho saputo del bando di audizione ho deciso che avrei voluto provare e quando poi ci siamo cimentati è stato emozionante portare in scena le canzoni di Stefano Dorazio che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa e ogni volta riportarle in scena è un’emozione grande per noi”.

Aladin

Passare dal Principe, come in Cinderella, a ladruncolo è stato abbastanza impattante perché il principe che avevo fatto era regale, elegante, con i suoi problemi d’amore perché non riusciva a trovare la ragazza giusta, però arrivare poi a fare il ladruncolo è stata una differenza particolare perché dovevo atteggiarmi e fare un lavoro su un testo ben diverso, quindi dovevo atteggiarmi anche diversamente, in realtà poi per conquistare Jasmine ho dovuto ritrovare un po’ quell’area da principe, un po’ goffa”.

Aladin il Musical,una favola antica con tematiche attuali

“Sì io lo dico sempre, soprattutto penso per la questione dei diritti femminili, è molto bello portare in scena un ruolo come quello di Jasmine perché è una donna che lotta per i propri diritti in un’epoca e in un luogo dove i diritti delle donne non esistevano, cerco di portare questa attualità in scena ed è molto forte, mi piace quando anche le bambine mi prendono come esempio, e me lo dicono quando vengono a fare le foto dopo lo spettacolo ed è molto, molto emozionante”.

Aladin il Musical, la colonna sonora

“ In tutto lo spettacolo ci sono poco meno di una ventina di canzoni, come Aladin ne canto sette ed è tecnicamente importante riuscire a fare tutte queste canzoni soprattutto perché sono canzoni dei Pooh con un range vocale che tutti bene conosciamo, tecnicamente è una bella sfida ogni volta.

L’invito di Jasmin e Aladin

Jasmine – “Vi aspettiamo in teatro, speriamo di vedervi in tanti e non vediamo l’ora di farvi sognare un po’ insieme a noi. Aladin – “Occhi aperti, cuore aperti, orecchie spalancate e noi vi faremo sognare in qualche modo”.

Aladin – Il Musical di Stefano D’Orazio: una fiaba di amore, avventura e magia

“Aladin – Il Musical” di Stefano D’Orazio, produzione della Compagnia dell’Ora, porta in scena una storia senza tempo, ambientata tra i palazzi e i vicoli misteriosi dell’antica Bagdad. Qui si intrecciano le vite di due protagonisti molto diversi: Aladin, un giovane e astuto ladruncolo dal cuore d’oro, e la ribelle principessa Jasmine, unica erede al trono, costretta a un matrimonio combinato per garantire la continuità del Sultanato.

Il loro incontro è un vero colpo di fulmine, ma la loro felicità è minacciata dal perfido Gran Visir, pronto a tutto pur di soddisfare la sua sete di potere. Sarà il magico incontro di Aladin con il Genio della Lampada a dare inizio a un’avventura straordinaria fatta di sogni, coraggio e scelte decisive.

Tra amore, amicizia, ribellione e giustizia, “Aladin – Il Musical” è un viaggio fiabesco arricchito da musiche travolgenti, effetti scenici spettacolari e un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono davvero diventare realtà.

Informazioni

Aladin il Musical, in scena sabato 15 febbraio con doppio spettacolo alle 17 e alle 21 al Teatro Politeama. Biglietti in prevendita su Ticketone