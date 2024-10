Alberto Brambilla ha presentato al PalabancaEventi il suo ultimo libro “Italia 2045 – Una transizione demografica e razionale”

Avremo un futuro migliore di quello che qualche ideologia ci vuol far credere. Ne è più che sicuro l’esperto di previdenza Alberto Brambilla, ospite della Banca di Piacenza e di Arca Fondi Sgr al PalabancaEventi nell Sala Panini per la presentazione del suo ultimo libro “Italia 2045 – Una transizione demografica e razionale” (Edizioni Guerini e Associati).

Il saluto del Presidente Giuseppe Nenna

Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Istituto di credito di via Mazzini, Giuseppe Nenna che ha ringraziato relatori e pubblico presente sottolineando la grande competenza del prof. Brambilla nel trattare un tema “molto interessante e anche un po’ provocatorio“.

Il Direttore generale Angelo Antoniazzi

Ha preso la parola il direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi, che ha ricordato le tappe principali della carriera dell’autore: prime esperienze nel settore manifatturiero, poi l’ingresso nel mondo della finanza; è stato responsabile del settore previdenza e fondi pensione di Intesa San Paolo e dal 1995 al 2001 consigliere di amministrazione dell’Inps; per 15 anni docente nei migliori atenei della Lombardia e dal 2001 al 2006 sottosegretario al ministero del Welfare dei governi Berlusconi II e III, con delega alla Previdenza sociale, il prof. Brambilla dal 2018 al 2020 è stato consigliere economico della Presidenza del Consiglio e attualmente presiede il “Centro studi e ricerche itinerari previdenziali”.

Il direttore di Arca Fondi Sgr Simone Bini

Il vicedirettore di Arca Fondi Sgr Simone Bini Smaghi ha quindi introdotto la presentazione del volume rimarcando come la denatalità – raccontata dai media come un enorme problema – rappresenti invece per l’autore una grande opportunità.

Alberto Brambilla, il titolo del suo libro

Il prof. Brambilla, riferendosi al titolo del suo libro, ha spiegato che nel 2045, essendo la demografia una scienza esatta, avremo il picco dell’invecchiamento della popolazione, un passaggio ineludibile. “Per capire dove siamo oggi – ha analizzato l’oratore – occorre fare un salto indietro nel tempo di 78 anni, dopo la seconda guerra mondiale: per migliaia di anni nel mondo abbiamo avuto una crescita tranquilla. Il post conflitto ha visto un’accelerazione dello sviluppo che nel tempo è esploso. Oggi siamo in una fase di rallentamento. In Tv continuamente si lanciano allarmi del tipo: “Nascono pochi bambini, la popolazione invecchia”

“Chi pagherà le pensioni e la sanità, il ricorso all’immigrazione Frasi dove troviamo tante contraddizioni. Ma sono allarmi veri? Come li stiamo affrontando? – Si è chiesto l’ex sottosegretario facendo l’esempio della decrescita demografica – negli anni passati c’è stata una forte crescita della popolazione mondiale che ha avuto effetti dal punto di vista economico, sociale e ambientale. La sfida odierna – ha spiegato il professore – è quella di attrezzarci per risolvere i problemi demografici, energetici ed ecologici. E in questo contesto il rallentamento della crescita può essere anche una cosa positiva“.

Alberto Brambilla, dati significativi

Il prof. Brambilla ha quindi snocciolato alcuni dati significativi: “abbiamo conosciuto, dal dopoguerra fino a pochi anni fa, un lungo periodo nel mondo occidentale di pace e benessere che non si era mai verificato. Nella fase di grande accelerazione con la popolazione che dopo il 1945 è passata da 250 milioni a 2 miliardi di persone, per arrivare poi a 8 miliardi e 200 milioni abbiamo assistito anche a una grande crescita del Pil e, purtroppo, anche del debito pubblico, nel 2023 ha raggiunto il 310% del Prodotto interno lordo e rappresenta una grande ipoteca sulla storia umana.

“Una crescita che ha portato con sé un maggior consumo di energia, acqua, suolo. Ci siamo un po’ dimenticati dell’ambiente – ha osservato il prof. Brambilla – e per sfamare la popolazione abbiamo consumato sempre più carne, in Italia siamo tra i primi 20 Paesi del mondo per consumo di acqua e carne, con il proliferare di allevamenti intensivi che hanno fatto balzare la CO2, non solo per quello, ovviamente a livelli che corrispondono ad averne sopra la testa una quantità che starebbe stivata in 700-900 milioni di airbus 380 aereo molto grande. Il problema è che si è accorciato sempre di più il momento nel quale, nel corso di un anno, i consumi di tutti i terrestri superano la biocapacità del pianeta di produrre risorse. Nel 1970 era a dicembre; nel 2023 ad agosto; quest’anno in Italia il 19 maggio”.

Alberto Brambilla, il cambiamento climatico

Sul cambiamento climatico l’oratore è del parere che “l’uomo centri, ma non sappiamo quanto; darei il 50% delle responsabilità anche a fattori naturali -Oratore che ha poi lanciato alcune grandi domande – È possibile uno sviluppo infinito in un mondo che non lo è?; nella nostra società attuale lo sviluppo è razionale? Siamo una società a misura d’uomo o l’uomo è trasformato in una macchina del consumo e del profitto (che, intendiamoci, è necessario)». Le risposte? «Dobbiamo smettere di dire che per avere più Pil ci vuole più popolazione e va ridotto il consumo di carne del 50% entro il 2050“.

Alberto Brambilla, una transizione razionale

Secondo il prof. Brambilla si deve dunque arrivare alla “transizione razionale”, vale a dire affrontare la fase di rallentamento della crescita che stiamo vivendo come un fatto positivo senza averne paura. “Non dobbiamo farci trovare impreparati e affrontare oggi i cambiamenti in atto nella società: parlare ai silver (oggi l’aspettativa di vita è a 83 anni, nel 1945 era a 59 anni) e ai giovani, considerare che molte cose si trasformeranno, come la composizione della famiglia, l’abitare, il welfare (i poveri stanno aumentando). Meglio uno sviluppo gestito, anche se più lento, che crescite disordinate come quelle che vediamo oggi“.

