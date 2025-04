Rugby – Le strade di Sitav Lyons e Bernardo Urdaneta si separeranno al termine della stagione

Sitav Rugby Lyons comunica che al termine della corrente stagione sportiva l’Head Coach della prima squadra Bernardo Urdaneta non proseguirà il suo percorso con la società bianconera: il contratto in essere tra l’head coach e Sitav Rugby Lyons, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato.

Al nome di Bernardo Urdaneta rimarranno legati alcuni momenti importanti della storia bianconera. La vittoria conquistata al Battaglini di Rovigo contro i campioni d’Italia uscenti nella passata stagione (vittoria in trasferta sui Bersaglieri che mancava da 38 anni). La prima vittoria sul Valorugby Emilia in Serie A Elite e il record di punti raccolti nel massimo campionato italiano stabilito nella passata stagione, risultato ancora più rimarchevole essendo stato ottenuto con due partite in meno a disposizione. In questa stagione i Leoni hanno conseguito senza affanni la salvezza in massima categoria, con la certezza matematica arrivata con due giornate di anticipo.

Guido Pattarini, presidente Lyons

“Ringrazio a nome di tutta la società Bernardo per il lavoro svolto in questi due anni con la nostra squadra, che è stato apprezzato sia dal punto di vista tecnico che umano. La decisione è stata presa di comune accordo, valutando come terminato il ciclo di Bernardo alla guida della nostra Prima Squadra. La dirigenza ci tiene a ringraziare Bernardo per aver dato alla squadra e a tutti noi un’impronta, una metodologia e una struttura da club maturo e competitivo, che si è rispecchiata in campo nei risultati e nello spirito dei ragazzi.

Anche nella stagione in corso, in cui ci siamo visti costretti a cambiare molti giocatori e ripartire con una rosa rinnovata, la squadra è sempre stata competitiva e un ‘osso duro’ anche per le grandi del Campionato. Questo ci fa onore e ci riempie di orgoglio. Restano due giornate di campionato da onorare per concludere al meglio la stagione. Siamo sicuri che Bernardo e i Leoni daranno l’anima per la nostra maglia e portarci il più in alto possibile.”