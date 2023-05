Alluvione in Romagna, Anpas si mobilita: da Piacenza già partite due squadre. Già nei giorni scorsi ANPAS comitato provincia di Piacenza si è attivata con il suo personale per supportare l’emergenza maltempo della regione Emilia-Romagna.

Dal pomeriggio del 16 maggio, sono diverse le consultazioni tra il coordinatore provinciale e membro della Direzione Nazionale Anpas Paolo Rebecchi e i responsabili di protezione civile ANPAS della provincia di Piacenza Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti. Obiettivo pianificare ulteriori attività “a tutto campo” da svolgere nel territorio Romagnolo, pesantemente colpito da questa emergenza idrogeologica. Alle 20:30 sempre del 16 maggio sono stati inviate 2 ambulanze Anpas coordinate dal 118. Altri due equipaggi sanitari sono reperibili per eventuali ulteriori necessità. Alle ore 22:30 si è tenuta una riunione operativa per delineare le squadre che partiranno nella mattina del 17. Molto probabilmente saranno alla volta di Forlì per supportare la popolazione in diverse attività.

Rebecchi ha elogiato la sempre costantemente disponibilità del personale Volontario e dei Presidenti delle varie Pubbliche Assistenze.

Seguiranno aggiornamenti.

Si allega foto dei due equipaggi sanitari partiti con i due Coordinatori di Protezione Civile Anpas della Provincia di Piacenza Giorgio Villa e Oreste Guglielmetti.

